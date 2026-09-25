Pogány Induló szereplésével mutatják be a 4-6 című előadást a Vígszínházban

Milyen felnőtté válni egy olyan korban, amelyben a bizonytalanság lassan állandó állapot? A @LL3t4rgIA alkotóinak új előadása az érettségi utáni évekre, a fiatal felnőttek és egyetemisták generációjára irányítja a figyelmet. A 4-6 azt vizsgálja, hogyan találja meg a helyét az a nemzedék, amely az elmúlt évek társadalmi és közéleti bizonytalanságai között vált felnőtté.

Szeptember 26-tól látható a Vígszínházban ifjabb Vidnyánszky Attila rendezésében a 4-6, többek között Kovács Patrícia, Borbiczki Ferenc, Gál Réka Ágota, Majsai-Nyilas Tünde és Szirmai Marcell, azaz Pogány Induló szereplésével.