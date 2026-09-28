Empatikus ismeretterjesztés a gyerekkori elhízásról

Ahogy a Könyvhéten, úgy az október 1-én kezdődő Könyvfesztivál hetében is minden nap mutatunk egy részletet egy gyerekkönyvből, méghozzá az Év Gyerekkönyve Díj zsűrijének válogatásából.

Az ismeretterjesztő kategória shortlistese lett az Ezentúl, amelyet a Semmelweis Egyetem Gyerekgyógyászati Klinika Életmód Ambulanciájának szakmai csapata segített összeállítani.

Gács Zsófia Fotó: Varga Viktor

Az egyik szerző, dr. Gács Zsófia ezt írta nekünk a könyvről:

„Gyerekorvosként teljesen egyértelmű volt számomra, hogy a gyerekkori elhízás komoly egészségügyi kockázatot jelent, ugyanakkor az érintett családokkal való beszélgetések megmutatták, hogy az életmód alakítása hiába kézenfekvő teendő, egyáltalán nem egyszerű kérés. Kollégáimmal, Magyar Emma pszichológussal és Tarr Zsófia gyógytornásszal kezdtünk együtt keresni olyan módszereket, mondatokat, kérdéseket, amelyek segíthetnek a gyerekeknek a saját testükre és életmódjukra is más szemmel nézni, meglátni az elérhető célokat, a változtatás reális lehetőségeit. Fontosnak éreztük, hogy úgy tudjunk ismereteket, ötleteket átadni, hogy az olvasói biztonságban érezzék magukat, ne lehessen az az élményük, hogy már megint valaki be(le)szól, elégedetlen a testükkel - ebben rengeteg segítséget kaptunk a grafikus Karácsonyi Pankától és a dizájner Koczka Kristóftól, akik sok-sok formai geggel, játékos képpel, empatikus illusztrációval tették könnyebbé a könyvet.”

Itt most hat oldalpárt mutatunk a könyvből:

Fotó: Csimota

Fotó: Csimota

Fotó: Csimota

Fotó: Csimota

Fotó: Csimota

Fotó: Csimota

A szerzők dr. Gács Zsófia, Magyar Emma, Tarr Zsófia, illusztrátor Karácsonyi Panka, kiadta a Csimota.

További részletek a 2026-ban díjazott művekből: