Tíz év után folytatást kap a Girls című sorozat

Ötrészes folytatást készít az HBO Lena Dunham díjnyertes, Girls (Csajok) című sorozatából – írja a BBC. A forgatás 2027-ben kezdődik az eredeti szereplőgárda több tagjával.

Lena Dunham, a sorozat alkotója, írója és egyik főszereplője egy vicces videóhívásban jelentette be a sorozat visszatérését. A hívásban Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet és Andrew Rannells is részt vett. Mind az öten szerepelnek majd az ötrészes folytatásban, Judd Apatow pedig executive producerként tér vissza.

„Mindig azt mondtuk, hogy csak akkor térünk vissza a Girlshez, ha van egy konkrét történet, amit mindenképpen el akarunk mesélni”

– mondta Dunham. Hozzátette, hogy hiányoztak neki a karakterek, de sokáig nem tudta elképzelni őket a jelenben.

„Aztán, éppen a 40. születésnapom körül, elkezdtek hozzám beszélni a zuhany alatt. És, ahogy talán emlékeznek, ha ez az ötös egyszer beszélni kezd, elég nehéz elhallgattatni őket”

– mondta. A folytatás címét még nem jelentették be. A videóhívásban Dunham megkérdezte a többieket, hogy továbbra is hívhatják-e Girlsnek a sorozatot, majd azzal viccelődött, hogy „már öregek vagyunk”.

A hat évadon át, 2012 és 2017 között futó sorozat négy New Yorkban élő barát, Hannah, Marnie, Jessa és Shoshanna életét követte a húszas éveikben. A főszerepeket Dunham, Williams, Kirke és Mamet játszotta. A Girls 19 Emmy-jelölést kapott, és két díjat nyert, köztük a legjobb castingért járót. A BBC a 21. század száz legjobb tévésorozatát felsoroló listáján a 30. helyre rangsorolta.

„Nagyon örülünk, hogy Lena a húszas évek zűrzavara után a negyvenedik születésnap mérföldkövére irányítja a figyelmét” – mondta Amy Gravitt, az HBO programigazgatásért felelős alelnöke. Szerinte sokat változott a világ, amióta utoljára látták Hannah-t, Marnie-t, Shoshannát, Jessát és Elijah-t, de a régi és az új rajongók is örülni fognak, hogy megtudhatják, hogyan változtak a szereplők – és annak is, hogy „még mindig azok a csajok, akiket annak idején megismertünk”.

Allison Williams, Zosia Mamet, Lena Dunham és Jemima Kirke a Girls 6. évadának premierjén 2017-ben. Fotó: NEILSON BARNARD/Getty Images via AFP

Az HBO bejelentésében nem szerepelt többek között Adam Driver, aki a sorozatban Hannah időről időre felbukkanó szerelmét játszotta, valamint Jenni Konner, aki Dunham mellett volt társ-showrunner és executive producer. Dunham 2026-ban megjelent, nagy sikerű Famesick című memoárjában azt írta, hogy Driver időnként szóban agresszíven és fizikailag fenyegetően viselkedett a forgatáson. A színész nyilvánosan nem reagált az állításokra. Dunham a könyvben a Konnerrel való szakmai és baráti kapcsolatának megromlásáról is írt.

A Girls óta Dunham megrendezte a Sharp Stick című független filmet, a Netflix pedig 2025-ben mutatta be a Too Much című sorozatát.