Golden Globe: több kategóriában is jelölt lehet a Csendes barát

Ez az Arany Medve, 2017 Fotó: BRITTA PEDERSEN

Elkezdődött a Golden Globe-jelöltekről folyó szavazás, és Enyedi Ildikó Csendes barátja több kategóriában is a jelöltek közé kerülhet a Variety által publikált lista szerint.

A 84. Golden Globe-díjra nevezett filmek hivatalos listája - amelyet a hollywoodi filmes szaklapnak sikerült megszereznie - hét kategóriában sorolja fel a produkciókat, a stúdiók által jelölt színészeket, rendezőket, forgatókönyvírókat és zeneszerzőket.

A legjobb drámai film kategóriában 88 alkotás szerepel, köztük a Csendes barát is, amelyet a legjobb nem angol nyelvű film díjára is jelölhetnek, Enyedi Ildikót pedig a rendezők listáján is megtalálhatjuk.

Több színész három vagy négy filmjével is versenyben van a jelölésért a színészi kategóriákban. Zendaya a legjobb színésznő mezőnyben szerepel a Dűne és a Kész dráma című filmjeivel, a Pókember: Vadonatúj nap és az Odüsszeia című filmekben nyújtott alakításáért pedig a legjobb női mellékszereplő-kategóriában lehet jelölt. Robert Pattinson ugyancsak négy kategóriában juthat a jelöltek közé: a Primetime és a Kész dráma című filmjeivel a legjobb színész mezőnyben, az Odüsszeiával és a Dűnével pedig a legjobb férfi mellékszereplők között esélyes. Sandra Hüller, Anne Hathaway, Penélope Cruz és Olivia Wilde három-három alakítással szerepel a listán, Wilde pedig ráadásul a Meghívás című filmjével nemcsak a legjobb színésznőként, hanem a rendezői kategóriában is jelölt lehet.

A filmes és televíziós, valamint podcast kategóriákban évente kiosztott Golden Globe-díjakról idén már mintegy 500 fős nemzetközi újságírói testület szavaz. (MTI)