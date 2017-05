Idén júniusban megint lesz rajzfilmfesztivál Kecskeméten

Kiválogatták azokat a magyar rajzfilmeket, kicsiket és nagyokat egyaránt, amelyek Kecskeméten lesznek láthatók június 21. és 25. között a magyar animáció hivatalos szemléjén, a KAFF-on.

A négynapos fesztiválon nagyjátékfilmek, tévésorozatok és szerzői rövidfilmek is láthatók, tulajdonképpen végignézhető az elmúlt két év magyar animációs termésének színe, virága.

Nemcsak A Négyszögletű Kerek Erdő legújabb szériája, hanem Bucsi Réka világhíressé lett LOVE c. filmje vagy Gauder Áron (Nyócker) legújabb sorozatának (Kojot és a sápadtarcú) legfrissebb epizódja is be lesz mutatva.

A fesztivál programja mostanra véglegesedett.

A fesztivál kisfilmje a bemutatandó filmekről és az előzsűrizésről: