Eltűnt az 1984 a Magyar Elektronikus Könyvtárból

Több olvasónk jelezte, hogy egyik napról a másikra eltűnt George Orwell két regénye, az 1984 és az Állatfarm az Országos Széchényi Könyvtár által fenntartott MEK-ből, azaz Magyar Elektronikus Könyvtárból.

Ha valaki nem ismerné, a MEK egy remek felület, rengeteg szépirodalmi szöveget lehet itt elérni, igazi aranybánya az irodalmat kedvelők számára. Eddig megtalálható volt itt Orwell két regényének magyar fordítása is, ezek tűntek el valamikor hétfő-kedd környékén.

A történteknek politikai aktualitást adott, hogy hétfő este a Momentum Mozgalom osztotta meg Facebook-oldalán az 1984 MEK-es linkjét.

A könyv nem sokkal ezután tűnt el, ezért persze sokan cenzúrát gyanítottak a háttérben.

De a valóság ennél valószínűleg kevésbé izgalmas: minden jel szerint 1984 és az Állatfarm eleve fenn sem lehetett volna a MEK-en. Oda ugyanis csak azok a művek kerülnek fel, melyeket már nem illet meg a szerzői jog védelme. Magyarországon ez most a szerző halálától számított 70 év, de ez vonatkozik a fordítóra is.

Az 1984-et és az Állatfarmot Szíjgyártó László fordította, aki 1983-ban halt meg, azaz még bőven nem járt le a védelmi idő, és ha csak a jogtulajdonos úgy nem dönt, akkor nem lehet ingyen, teljes terjedelemben nyilvánosságra hozni a műveket.

Az alapján, amit eddig sikerült megtudnunk, valószínűleg annyi történhetett, hogy a Momentum és más megosztások keltette felhajtás miatt szúrták ki, hogy elérhető volt a két mű, melyhez a jogtulajdonos, az Európa Kiadó korábban nem járult hozzá.

Kérdéseinkkel megkerestük az OSZK-t és az Európa Kiadót is, ha sikerül további részleteket megtudnunk a történtekről, beszámolunk majd róla.

Update: mint az OSZK sajtóosztályától megtudtuk, George Orwell említett műveit az Európa Kiadónak 2017.07.04-én hozzájuk intézett közvetlen megkeresésére vették le a Magyar Elektronikus Könyvtár rendszeréből.

Update2: Kérdésünkre az Európa Kiadó is megerősítette, hogy valóban az ő kérésükre került le a kötet a MEK rendszeréből. Mint írták, ez azzal függ össze, hogy eddig a MEK rendszerén kívül nem volt elérhető a két könyv elektronikusan, de hamarosan meg fogják jelentetni e-könyvben az említett műveket. Hozzátették azt is, hogy az Európa Könyvkiadó nemcsak Orwell könyveinek eltávolítását kérte az OSZK-tól, hanem más olyan kötetekét is, amelyek fordítói jogvédelem alatt állnak, emiatt a meglévő fordítás ingyenesen, hozzájárulás nélkül nem terjeszthetők.