Már nem a Gangnam Style, még nem a Despacito a legnézettebb videó a Youtube-on

A dél-koreai Psy öt év után került le a videómegosztó trónjáról. A Gangnam Style klipje hozta össze azt a bravúrt is, hogy kiakasztotta a Youtube számlálóját, mivel 2,147,483,647-ban volt megállapítva a létező legnagyobb nézettség az oldalon, miután ezt elérte a Gangnam, a Youtube kénytelen volt módosítani a rendszerén.

Most viszont oda a vezetés, új királya van az oldalnak: Wiz Khalifa és Charlie Puth közös száma, a See You Again került az élre, amit kedd délután éppen 2,896,463,039 alkalommal néztek láttak, szemben a Gangnam 2,894,783,152-es számával.

A dal a Furious 7 betétdala volt, és Paul Walkerre is emlékeznek benne, minden adott volt tehát a kirobbanó sikerhez. A ballada a beszámolók szerint az elmúlt évek leggyakrabban kért száma lett brit temetéseken.

Ugyanakkor valószínűleg csak rövid ideig lehet a csúcson, ugyanis óriási sebességgel tör előre Luis Fonsi Despacito-ja, félév alatt összehozva 2,5 milliárd nézőt, szóval minden jel szerint hamarosan az élre is kerülhet. (BBC)