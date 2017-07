Egy lépéssel közelebb a mennyország: Ferenc pápa lazított a boldoggá avatás szabályain

A katolikus egyházban a boldoggá avatás a szentté válás előszobája, de boldognak lenni nem egyszerű: eddig azok lehettek boldogok, pontosabban boldogjelöltek, akik vértanúk voltak, vagy életükben „hősies erénygyakorlatot” folytattak, illetve szent életet éltek. Mostantól az új pápai irányelvek szerint az egyház azoknak a boldoggá avatását is megfontolja, akik életüket áldozták másokért, például leprásokat gyógyítottak, maguk is megbetegedtek, és meghaltak. Csodatétel bizonyítása nem szükséges. (The Guardian)