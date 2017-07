Jóval lassabb lehetett a T-Rex, mint ahogy a filmekben ábrázolják

A mérete és a súlya alapján a manchesteri egyetem kutatói arra jutottak, hogy a dinókorszak koronázott királya, a Tyrannosaurus rex maximum 20 kilométer/óra sebességgel haladhatott. Ezt számítógépes modellek alapján állapították most meg.

Mert igaz ugyan, hogy az izomzata alapján akár 30 kilométer/órás sebességgel is haladhatott volna egy T-Rex, de a csontvázának súlya jelentős terhet jelentett a számára. Azaz ha futni próbált volna, alighanem lábai összeroskadtak volna a súlya alatt.

Fotó: Raul Lunia/leemage

A paleontológusok már régóta vitatkoznak azon, hogy milyen sebességre volt képes minden idők legismertebb dinója. Ez azért is fontos, mert ebből sok mindent meg lehetne tudni vadászati szokásairól és életmódjáról is.

A mostani modellezés a kutatók szerint egy nagyon valósághű mozgást vázolt fel, és ez alapján látszott, hogy a T-Rex csontváza nem volt elég erős ahhoz, hogy bírja a futást. Ez egyben azt is jelentené, hogy az eddigi közhiedelemmel ellentétben a T-Rex egy viszonylag lassú ragadozó volt, ami nem üldözte a zsákmányát.

Ezt a képet amúgy elsősorban a hollywoodi filmek terjesztették el, de már korábban felfedezett fosszíliák is utaltak arra, hogy a T-Rex talán mégsem volt annyira agilis, mint ahogy azt a filmekben látjuk. Ennek ellenére a kutatók egyetértenek abban, hogy így is egy csúcsragadozó volt a korban, amikor élt, és még ezzel a sebességgel is számos élőlényre komoly veszélyt jelentett.

Sőt, ahogy egy amerikai kutató, Eric Snively fogalmazott, jó eséllyel még ez a lassabb T-Rex is elkapta volna Jeff Goldblumot, ha kiszállt volna a dzsipjéből a Jurassic Parkban. (BBC)