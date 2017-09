Gulyás Mártonék az éjjel meglátogatták a buzizó, első fokon elítélt Origo és Ripost szerkesztőségét

Miután a bíróság szeptember 15-én első fokon Gulyás Mártonnak adott igazat, jelentős pénzbüntetésre ítélve az aktivista magánéletéről alattomos lejárató cikkeket megjelentető két kormánylapot, sem a Ripost, sem az Origo nem számolt be a fejleményről.

Erre reagált Gulyás és az általa alapított Közös Ország Mozgalom néhány tagja azzal, hogy - feltehetőleg a vasárnap reggel műszakot kezdő hírügyeletesek munkáját segítendő - szombaton éjjel elmentek a két szerkesztőséghez, ahol

RIPOSTOS/ORIGÓS propagandisták, döntött a bíróság JOGSÉRTÉST követtetek el. Merjétek ezt is megírni, ne csak mocskolódjatok!

felirattal ellátott plakátokat ragasztottak ki.

A Közös Ország Mozgalom facebookjára feltöltött, vágott videó szerint a Ripost irodaházánál a bejárat környékén ragasztgattak, az Origo esetében viszont bejutottak az épületbe, így a folyosókon is el tudtak helyezni pár plakátot, bár itt a biztonsági őrrel is konfrontációba kerültek. Az őr több, ragasztásra váró plakátot is kitépett az aktivisták kezéből.

Vicces, hogy az Origo mekkorát hazudik az esetről beszámoló cikkének már a címében

hiszen éjjel tizenegy után még annyira sem lett volna értelme betörni az Origo tök üres szerkesztőségébe, mint egyébként, az aktivisták meg jól láthatóan plakátot akartak ragasztani. Nem véletlen, hogy a cikk szövegében már semmi sem szerepel az állítólagos betörési kísérletről. Megismétlik viszont benne a Ripost lebukott hazugságát. A kormányzati kommunikációs bulvárlap ugyanis a héten arról írt cikket, hogy a Jobbik-közeli N1 tv stábja milyen erőszakosan tört be hozzájuk, hogy az N1 utána közzétegye a teljes esetről készült vágatlan videót, amiből kiderül, hogy a cikk egyetlen állítása sem volt igaz.