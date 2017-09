Az LMP nyugdíjemelést kezdeményez a Parlamentben

Miközben a Fidesz telefonon zaklatja a nyugdíjasokat azzal, hogy Vona Gábor Jobbik-elnök megsértette őket, illetve a kormánypropagandából ömlenek a rettegő nyugdíjasok, az LMP cseles törvényjavaslat-csomagot terjeszt be a nyugdíjakról.

Schmuck Erzsébet, a párt frakcióvezető-helyettese a budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az LMP ötpontos javaslatcsomagot terjeszt az Országgyűlés elé a nyugdíjasok helyzetének javításáért.

A képviselő elmondta, hogy az előterjesztésük tartalmazza a nyugdíj, mint tulajdonjog alkotmányos védelmét, a méltányos nyugdíjemelést, ami lehetővé teszi, hogy az idősek is részesüljenek a gazdasági növekedésből, de az öregségi minimáljáradék 50 ezer forintra emelését is a jelenlegi 28 ezer 500 forintról. A javaslatnak része a korkedvezményes nyugdíjba vonulás rendszerének helyreállítása is, és a közszférában dolgozókat, a megváltozott munkaképességűeket meg a rokkantnyugdíjasokat érintő „kényszernyugdíjaztatás” eltörlése.

Schmuck Erzsébet a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulási lehetőségéről szóló vitában, az Országgyűlés plenáris ülésén 2016. november 29-én. Fotó: Kovács Tamás / MTI

Schmuck Erzsébet szerint a kormány látszatmegoldásokkal szúrja ki a több mint 2,6 millió idős szemét, akik közül 1,2 millió járadéka a 100 ezer forintot sem éri el. (via MTI)