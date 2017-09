Lepörgött a masztiffdivat, Tibet szenved a kóbor ebektől

Néhány éve elképesztő divat lett tibeti masztiffot tartani Kínában. A bőség szimbólumává vált a nagytestű állat, és voltak dúsgazdag emberek, akik több millió jüant sem sajnáltak ezekért az ebekért.

Tibeti masztiffok egy 2011-es kiállításon Észak-Kínában. Fotó: VCG/VCG via Getty Images

Tibetben nagyon sokan elkezdtek ezért masztiffokat tenyészteni, azt remélve, hogy nagyon gazdagok lesznek nagyon hamar.

Csakhogy a masztiff-őrület hamar alábbhagyott, a túlkínálat pedig amúgy is lenyomta az árakat, és pár év alatt már csak 10 ezer jüanba került egy ilyen kutya, nem pedig 2 millióba.

Tízezerszám vannak ezért most gazdátlan tibeti masztiffok Tibetben. Nagyon sokat buddhista kolostorok fogadtak be, de rengeteg az elvadult kóbor állat is köztük, és vannak példányok, amiket hentesek dolgoznak fel konyhakészre.

A tibeti masztiffok sanyarú sorsáról készült kínai dokumentumfilmet a Quartz ismertette.