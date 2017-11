Egymást gyilkoljuk a Pokémon Góval

Megnőtt a közlekedési balesetek, és az közlekedési balesetek halálos áldozatainak száma is a Pokémon Go megjelenése óta - derül ki egy új kutatásból, ami azt írja, hogy a Pokémon Góhoz hasonló addiktív alkalmazásokat egyre többen használják vezetés közben is, ezzel pedig saját magukat és a többi sofőrt is veszélybe sodorják.

Az amerikai szövetségi nyilvántartások szerint ráadásul a balesetek számának növekedése jórészt a figyelmetlen vezetőknek köszönhető, tényleg a telefonozó sofőrök okoznak egyre több tragédiát.

A kutatásból még az is kiderült, hogy miután a Pokémon Go megjelent, megnőtt a balesetek száma a pokémon-edzőtermek körül. Ez a korrelációt pedig már elég nehéz lenne másra kenni, mint az alkalmazásra. (Axios)