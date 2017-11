Kitört az Agung vulkán, repülőjáratokat töröltek Balin

Több nemzetközi járatot is törölni kellett Bali repterén, miután szombaton több hullámban kitört az 50 éve szunnyadó Agung vulkán.

Fotó: SONNY TUMBELAKA/AFP

Az ausztrál Jetstar légitársaság 9, Baliról felszálló járatát törölte szombat este, vasárnapra azonban a forgalom újraindítását ígérték, mert a legképzettebb pilótáig úgy ítélték meg, hogy már tudnak biztonságosan repülni a vulkánból felszálló por- és hamufelhő mellett is. Bali hatóságai azonban továbbra is minden légitársaságot figyelmeztettek, hogy a hamufelhő mozgása rendkívül kiszámíthatatlan, ezért álljanak készen akár arra is, hogy újra járatokat kell törölniük.

Az Agung 50 éves szunnyadás után először szeptemberben mutatott aktivitást, és akkor 34 ezer ember el is menekült a hegy közeléből. A Telegraph szerint körülük 25 ezer mostanáig nem tudott hazatérni.

A szombati kitörés nagyjából fél centis hamuréteggel borította be a kráterhez közeli településeket, az indonéz katasztrófavédelem maszkokat osztott a lakosoknak. (Telegraph)