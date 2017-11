Nahát, és ezzel még telefonálni is lehet?

Istenem, úgy emlékszem az első mobilomra: 450-es hálózatos tégla méretű izé, ami úgy hat órán át bírta akkukapacitással, és ha nem voltam túl messze egy analóg átjátszótoronytól, még telefonálni is lehetett vele! Egy ilyen volt:

Valahogy így kezdődött a mobilos éra

A mai mobilok mennyire mások! Lehet velük navigálni, például. Még ha nincs is rajtuk valamiféle telepített térkép-alkalmazás, akkor is el bírnak vinni minket A-ból B-be az optimális útvonalon, ha csak egy pillanatra ránézhetnek az internetre.

Lehet velük parkolni: nem kell vacakolni a pénzérmékkel, parkolójegyekkel, elég elküldeni a rendszámot a parkolócéget. Tiszta sci-fi. És lehet velük kaját rendelni. Még a pizzás vagy a burgeres kedvencünk telefonszámára se kell emlékezni, hisz ott van minden a neten.

Vagy lehet velük hangot felvenni. Emlékszem: kezdő újságíró koromban még nagykazettás diktafonnal jártam a világot, aztán jöttek a mikrokazetták, majd a digitális gépek, ma meg már elég, ha nálam van a mobil. Ami úgyis nálam van, mindig, ugye.

Lehet velük banki tranzakciókat indítani. Konkrétan beszarás, ha arra gondolok, hogy tíz éve még töltögettem ki a kis piros átutalási megbízásokat, húztam le rajtuk a dátumbélyegzőt a bankfiókban, ma meg a piros lámpánál egy perc alatt elintézek egy-egy átutalást, a kocsiból. Repülőjegy, koncertjegy? A "jegy" szócskát ki kéne cserélni már valami másra, hiszen a papírfecni mára egy QR-kóddá transzformálódott a mobilunk képernyőjén.

Hanyas vagy? 197x-es, '8x-es? akkor biztos megvannak még a kvarcjátékok, a nyugati világ izgalmas kis behatolásai a Gazdálkodj okosan! és a Csepű, lapu, gongyola mellé gyerekkorodban. A mai gyerekek már el se hinnék, hogy az unaloműzést szolgáló autós, buszos, vonatos videojátékozás valahogy így indult annak idején:

Csak a legszerencsésebb gyerekeknek lehetett ilyenjük a szociban, ma pedig egyáltalán nem kiváltság mobilon tolni a színes, 3d-s, élvezetes zenével kísért játékokat, az app-letöltőközpontok végtelen választékából

- Ha netközelbe jutok, válaszolok! Ha gépközelben leszek, megnézem az xls-t! Ha beérek a céghez, beszkennelem és küldöm! Hahaha. Ma már mindezt akár útközben, a metrón, a kocsival egy percre félreállva, séta közben (a villanyoszlopokra azért ügyelve) el lehet intézni a telefonról, ami a PC-k, laptopok funkcióját is képes ellátni, miközben elfér a zsebünkben.



Walkman, táskarádió megvan még valakinek? Na, ez mind beleolvadt a mobilba. A legtöbb smartphone-ban ott az FM-rádió, de ha ez is kevés, egy netrádiós app-pal a világ szinte bármelyik rádióadóját hallgathatjuk közel real-time. De ha nem kell a push-média, ott az mp3-lejátszó, vagy az otthoni médiaszerverünk online stream-je. Tiszta sci-fi.

Istenem, azok a jó kis nyúzós, sokszor másolt kazetták!

És már fizetni is lehet telefonnal. Az olyan szolgáltatások, mint a Simple by OTP, már a pénztárcát is képesek helyettesíteni. Csak egy androidos mobil kell, meg persze pénz vagy hitelkeret a számlán, és a pénztárca is mehet a múzeumba, az MK25-ös magnó, a diktafon meg a GPS-navigációs célhardver mellé.