Másodfokon enyhítették az évtizedeken át tanítványait zaklató tanár ítéletét

Másodfokon 2 év börtönbüntetést kapott az a budapesti tanár, aki évtizedeken át zaklatta tanítványait. A férfit 3 évre a közügyektől, 5 évre pedig a tanári foglalkozás gyakorlásától is eltiltották.

A Fővárosi Törvényszék most azt mondta ki, hogy Sz. 2010 és 2012 között két 15 éves lánytanulóval is intim viszonyba került. A kapcsolat során a vádlott a sértetteket nem fenyegette és nem volt velük erőszakos sem, azonban a szakértői vélemény alapján megállapítható, hogy a vádlottnak a sértettekkel fenntartott kapcsolata a fiatalok erkölcsi és pszichoszexuális fejlődését negatívan érintette.

Sz. 2007-től 2012-ig igazgatóként irányított egy közhasznú egyesület által üzemeltetett budapesti média iskolát, ahol előadói, tanári és foglalkozásvezetői feladatokat is ellátott. A vádat nem tagadta, de védőe azzal érvelt, hogy az iskola nem oktatási intézmény, hanem mindig is szakkör jellegű gyakorlati képzés volt, ezért a sértettek nem álltak Sz. felügyelete alatt.

Az egykori tanár elsőfokon még 3 éves börtönbüntetést kapott, ezt másodfokon enyhítették. Sz. ügyéről októberben a 444 is írt részletesen. Az egyik áldozat apja akkor arról beszélt, hogy a tanár

„az olyan kislányokat hálózta be, akik egy kicsit bizonytalanok voltak, bátortalanok volt, akiknek hiányzott a szeretet”.

A férfi gyakran szervezett táborokat, ahol képek is készültek, „ölelkezős, lányokkal csókolózós fotók, nyelvnyújtogatós, póló alá nyúlogatósból is rengeteg. Az egyik áldozatával később össze is házasodtak és tíz évig együtt maradta, de később ez a nő is rájött arra, hogy maga is áldozat, és pontosan mi történt vele.