NATO-tagállamok tiltakoznak, amiért Magyarország akadályozza Ukrajna közeledését a szervezethez

A Magyar Nemzet információi szerint 11 NATO-tagállam, köztük Németország is hivatalos levélben jelezte tiltakozását, amiért Magyarország a NATO-ban is igyekszik keresztbe feküdni Ukrajnának, ezzel együtt akadályozni a NATO és Ukrajna közeledését. Szijjártó Péter külügyminiszter már hetekkel ezelőtt bejelentette, hogy a magyar kormány szerint a kárpátaljai magyarokat hátrányosan érintő ukrán oktatási törvény miatti tiltakozásképp akadályozni fogja Ukrajna nyugati integrációját az EU-ban és a NATO-ban is.

Utóbbi szervezetben december 6-án éppen külügyminiszteri szintű NATO–Ukrajna-tanácsülést tartottak volna, de Magyarország jelezte, hogy ez számunkra „nem aktuális”, így ha valamilyen találkozó meg is valósul, azon nem lesz ott minden NATO-tag képviselője.

A tiltakozó NATO-tagok szóvá tették, hogy nem értik, miért kellett egy oktatási ügyet a NATO-ba hozni, és egy ilyen, szerintük kisebb súlyú probléma miatt az Ukrajnával építendő biztonsági, stratégiai és katonai szövetséget gáncsolni. A 11 tagállam szerint ráadásul ennek az ügynek komoly üzenetértéke is van az oroszok felé, Moszkvában ugyanis sikerként élik meg, ha Ukrajna integrációjával kapcsolatban széthúzás van a NATO-tagok között. Ráadásul az Ukrajnával közös NATO-ülések végén a NATO mindig közli azt is, hogy tiszteletben tartja Ukrajna területi egységét, ami meg komoly fenyegetés az ukrán területi egységet épp nem tiszteletben tartó oroszok felé. Ez a kiállás azonban most minden bizonnyal elmarad a magyar hozzáállás miatt.

Magyarország az EU-ban is nagyjából ugyanezt csinálja, a pénteki EU–Ukrajna vegyes bizottsági ülésen a magyarok várhatóan felvetik majd, hogy az EU sújtsa szankciókkal Ukrajnát az oktatási törvény miatt. (Magyar Nemzet)