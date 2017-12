Orbán szerint a magyar gazdaság működne az uniós források nélkül is

Orbán Viktor elbattyogott a Kossuth rádióba, hogy ott összefoglalja a rádióhallgatóknak, hogyan is állnak közös dolgaink.

Elmondta többek között, hogy ha valaki megtámadja Lengyelországot, az megtámadja egész Közép-Európát. Orbán itt arra utalt, hogy szerdán derült ki, hogy az Európai Bizottság megindította az európai uniós alapszerződés hetes cikke szerinti eljárást Lengyelországgal szemben, mert álláspontjuk szerint a kormány igazságügyi "reformja" veszélyezteti a jogállamiságot.

Orbán szerint viszont magyar nemzet érdeke is, hogy szolidáris legyen a lengyelekkel, és világossá tegye, semmilyen uniós büntetés nem valósulhat meg velük szemben.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A kormányfő méltánytalannak és igazságtalannak nevezte az Európai Unió eljárását, és leszögezte: Lengyelország nélkül nincs erős Közép-Európa.

A lengyelek elsöprő többsége a bevándorlásról ugyanúgy gondolkodik, mint a magyarok - fűzte még hozzá.



Elmondta azt is, hogy újabb támadás előtt áll Magyarország, mert akik kötelező betelepítési kvótát akarnak Európában, jövőre újra próbálkozni fognak, miután a decemberi uniós csúcstalálkozón erről nem született döntés.

Az Index beszámolója szerint pedig beszélt arról is, hogy egyáltalán nem tart attól, hogy jogállami fenntartások miatt uniós forrásokat vonjanak el Magyarországtól, mert világos jogrend van az EU-ban, ami ezt nem teszi lehetővé.

Kitért arra is, hogy az uniós forrás se nem csodaszer, se nem ajándék, hiszen a nyugat-európai országok keresnek rajtunk, cégeik profitot termelnek az országban.

A magyar gazdaságot lehet működtetni uniós források nélkül, a gazdaság motorja nem az uniós pénz, hanem a magyar dolgozó emberek



– mondta el a beszámoló szerint a miniszterelnök, aki szerint senki pénzére nem vagyunk rászorulva, és az ország a saját lábán áll.

A miniszterelnök szerint amúgy a magyar gazdaságpolitika rugalmas, azaz bármikor tudnánk alkalmazkodni egy új helyzethez: ezért az, hogy most számol az ország az uniós pénzekkel, az természetes, de ha nem érkezne pénz, akkor ahhoz a helyzethez igazítanánk hozzá a gazdaságpolitikánkat. És akkor is lenne növekedés, akkor is sikeresek lennénk, tette még hozzá a miniszterelnök.