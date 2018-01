Átírják a Carmen végét a firenzei operaházban, hogy a nők meggyilkolása ellen tiltakozzanak

Új befejezést kap a világ egyik leghíresebb operája, Bizet Carmenje a firenzei operaházban. Az új változat végén a hősnő nem hal meg,

hanem éppen, hogy kínzóját öli meg.

Az előadás készítői így állnak ki a nőket érő erőszakkal szemben. Carmen lelövi Don Josét, nem pedig Don José szúrja le őt.

Az új Carment hétvégén mutatják be, az első előadásokra már el is fogyott a jegy.

„Ez az első eset, hogy a Carment másik befejezéssel adják elő. Azt gondoljuk, hogy a színháznak nem kell konzervatív helynek lennie, nem kell, hogy olyan legyen, mint egy múzeum. Ehelyett lehet olyan hely, ahol viták indulnak. A Carment 150 éve írták, egészen más kulturális kontextusban. Változnak az idők”- mondta a Telegraphnak Paolo Klun az operaház részéről. A készítők arról is beszéltek, hogy kifejezetten az olasz nők helyzete miatt is írták át a befejezést: rengeteg nőt ölnek meg féltékeny férjek és szeretők Olaszországban. Olyan gyakori jelenség ez, hogy külön neve is van az olaszul:

femminicido, vagyis nőgyilkosság.

Emiatt az előadók úgy érezték, kényelmetlenül éreznék magukat, ha a zárójelenetben a nézők egy nő meggyilkolásának tapsolának. „Azt hiszem lehetünk hűek az opera szellemiségéhez úgy is, ha bizonyos részeit szabadon értelmezzük” - mondta Cristiano Chiarot, az operaház vezetője.

A Carment 1875-ben írta Georges Bizet. A történetben Don José gyerekkori szerelme Carmen, a cigánylány, aki viszont egy torreádorba, Escamilloba szeret bele. Don José beleőrül a féltékenységbe, és végül megöli. Legalábbis az eredetiben. (Telegraph)