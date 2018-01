Levélben kunyizik adományt a választóktól Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor

Már kedd reggel kaptunk egy emailt, melyben arról írt olvasónk, kapott egy levelet személyesen Orbán Viktortól, melyben arra kéri, anyagilag is támogassa a Fideszt a Soros György elleni harcban. A levélben - melyhez egy csekket is mellékeltek - Magyarország miniszterelnöke szokás szerint arról ír, meg kell védenünk hazánkat, és ehhez mindenki segítségére szükség van. A levél alján utóiratként (!) arra kéri a címzettet, ha lehetősége engedi, anyagilag is támogassa a Fideszt.

Mi természetesen nem dőltünk be egy ekkora hülyeségnek, nyilván rájöttünk, hogy szélhámosságról van szó,

ezért megkerestük a Fidesz sajtóosztályát, ahonnan választ ugyan nem kaptunk, de nem sokkal később a párt kiadott egy közleményt, melyben tulajdonképpen azt erősítik meg, hogy

valóban levélben kér anyagi támogatást az állampolgároktól Magyarország Miniszterelnöke, Orbán Viktor.

A közlemény szerint azokat keresik meg a napokban a levéllel, akik erre korábban felhatalmazást adtak.



„A levélben szót ejt az előttünk álló időszak kihívásairól, arról, hogy Soros György tevékenységével szemben most mindennél fontosabb megvédeni Magyarországot, azért, hogy valóban magyar ország maradjon. A levél címzettjei a csatolt csekk segítségével járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a Fidesz sikeresen tudja megvívni az előttünk álló időszak politikai küzdelmeit”



- olvasható a közleményben.