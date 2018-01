Nem árnyékkormány, hanem egy csoport, ami azt kéri, mindenki menjen el szavazni

Árnyékkormány alakul

- szaladt végig kedden az árnyékhír az árnyékbaloldali árnyéknyilvánosságban, miután a 168 óra és a Népszava arról írtak, hogy baloldali és konzervatív politikusok közös mozgalmat indítanak Balázs Péter volt külügyminiszter vezetésével. A tagok között van Andor László volt EU-biztos, Bárándy Péter volt igazságügyi miniszter, Bod Péter Ákos volt jegybankelnök és a volt századvéges és KSH-elnök Mellár Tamás, Holoda Attila, aki 2012-ben energiaügyi helyettes államtitkár volt, illetve Göncz Kinga volt EP-képviselő, Raskó György, aki 1991 és ‘94 között mezőgazdasági államtitkár volt, Lévai Katalin volt esélyegyenlőségi miniszter, Pusztai Erzsébet volt államtitkár és a volt egészségügyi miniszter Székely Tamás.

Közzétettek egy nyolcpontos kiáltványt is, ami szerint meg akarják állítani Magyarország kettészakadását, európai színvonalú egészségügyet, nemzetközileg versenyképes oktatást akarnak, „tisztességes piacgazdasági viszonyokat”, az illiberális alaptörvény módosítását, a honvédelem korszerűsítését, „kihasználni az EU-ban rejlő lehetőségeket” és „újraépíteni a nemzetet”.

A Válasszunk! 2018 nevű csoport szerdát tartotta bemutatkozó beszélgetését, viszonylag nagy sajtóérdeklődés mellett. Itt pedig a résztvevők elmondták, hogy felsorolt elvek mentén a választásra akarják buzdítani az embereket, mert ha az Orbán-rendszer marad hatalmon, az Magyarország tartós leszakadásához vezethet.

A Válasszunk! 2018-csoport tagjai arról beszéltek, hogy fontosnak tartják azt, hogy különféle szakmai területekről és különféle politikai oldalakról együtt ki tudtak állni a közös ügy érdekében. Elmondták azt is, hogy ők valójában nem árnyékkormány, ez csak egy sajtófordulat.

Csak egyvalami nem nagyon akart kiderülni: hogy pontosan mit akarnak csinálni?

A sajtótájékoztatón újra és újra megkapták ugyanezt a kérdést. Az érthető volt, hogy ezek a - véleményüket eddig is elég világosan kifejező - emberek mit gondolnak, de az már jóval kevésbé, hogyan akarják ezt a gyakorlatba ültetni, és hogyan akarnak mobilizálni, amikor a választás előtt négy hónappal még szervezetük sincs. Mi változik attól, ha megjelenik egy újabb rövidítés (V18) az amúgy is átláthatatlan ellenzéki oldalon?

Nem mondjuk, hogy egyértelmű választ kaptunk erre, de nagyjából a következő dolgok derültek ki.

A V18 a nyilvánosságon keresztül szeretne hatást gyakorolni, és arra buzdítani az embereket, hogy menjenek el szavazni a „demokratikus oldal” jelöltjeire.

Arról is beszéltek, hogy választókerületi mélységű országos hálózatot szeretnének létrehozni, de nem tűnt úgy, hogy ennek a megvalósítása bármennyire is elkezdődött volna.

Az is kiderült, hogy mindannyian járatosak politikai körökben, folyamatosan megbeszéléseket folytatnak pártokkal. Ez szintén nem jelenthet különösebb meglepetést, hiszen a legtöbben politikusok, Balázs Péterről legutóbb azt lehetett hallani, hogy az MSZP miniszterelnök-jelöltje volt, vagy legalábbis valaki akarta, hogy az legyen, Raskó György pedig a Momentum támogatójaként lépett nyilvánosság elé. De hogy konkrétan kit támogatnak, arra már nem kaptunk választ. Egyszerre mondják azt, hogy nem állnak be egyetlen jelölt mögé sem, és azt is, hogy a „demokratikus oldalnak” országosan is egyetlen miniszterelnök-jelöltet célszerű támogatnia. Arra a kérdésre nem válaszoltak, hogy ki legyen az.

A leginkább megfogható elem az volt, hogy a V18 tagjai kiterjedt kapcsolati hálójukat akarják használni, és ezen keresztül mozgósítani. Raskó György például előveszi régi MDF-es címlistáját. Végül is mindannyian ismert, viszonylag befolyásos figurák, el tudnak érni emberekhez. Az viszont derült ki, hogyan jutnának el azokhoz, akik ezen az ismeretségi körön kívül vannak.

A rendezvény moderátora a Népszava tiszteletbeli főszerkesztője, Németh Péter volt, de azt mondta, újságíróként volt ott, ez nem jelenti azt, hogy formális kapcsolat lenne köztük. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője pedig tegnap úgy reagált a V18 megjelenésére: kampányfogásnak tartja.