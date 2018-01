5,6 milliárd eurót követel Brüsszel az oroszoktól, mert az EU szerint Moszkva jogtalanul vetett ki embargót az európai sertéshúsra

2014 januárjában Oroszország megtiltotta az EU-ból származó sertéshús importját, mondván, hogy Lengyelországban és Litvániában megjelent az afrikai sertéspestis. A litván állatorvosok már akkoriban is tiltakoztak ez ellen, kiemelve, hogy a betegség Oroszországban már addig is sokkal nagyobb pusztítást végzett, ráadásul valószínűleg Litvániába is Oroszországból jutott át. Az EU-nak pedig azzal volt baja, hogy a két tagállamban megjelenő betegségre hivatkozva miért tiltja meg Moszkva az importot az Unió minden tagállamából. Az orosz döntést az EU több, sertéspestis által nem érintett tagállama is támadta, az orosz piac ugyanis fontos volt a dán, a német és a holland húsipar számára is. Azzal vádolták Moszkvát, hogy a tilalmat csak politikai okok miatt vetette ki, így próbálva ártani az EU-nak, a blokkal ugyanis 2014 elején, az ukrajnai tüntetések elmérgesedésekor kezdett romlani a Janukovics elnököt támogató Putyinék viszonya.

Mivel az EU szerint a 2014 januárjában kezdődő importtilalom jogellenes volt, a blokk most évenként 1,4 milliárd eurót követel az oroszoktól.

Ez az elmúlt 4 évre vetítve összesen 5,6 milliárd euró lenne, kamatok nélkül. Az elmúlt hetek eseményei alapján úgy tűnik, a Kereskedelmi Világszervezet hajlik az EU igényének elfogadására, de egyelőre nem született az ügyben hivatalos döntés.

Az orosz kormány azzal védekezik, hogy a 2014 januárjában bevezetett tilalom 2014 nyarán megszűnt, az EU szerint azonban ez nem igaz, hiszen az oroszok fenntartották a tilalmat azzal, hogy a sertéshúst felvették a 2014 nyári embergós listájukra, amit azért fogadtak el, hogy így álljanak bosszút az EU-n a Krím elfoglalása miatt rájuk kivetett szankciók után. (Politico)