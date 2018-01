Hiába ad a magyar állam 2,4 milliárdot és fontos Putyinnak is, nem halad az ortodox templomok felújítása

A Magyar Nemzet írt arról korábban, hogy nem halad megfelelő ütemben a magyarországi orosz ortodox templomok felújítása: hiába szánt a magyar állam 2,4 milliárd forintot erre a célra, és hiába lett a budapesti Nagyboldogasszony-templom felújítása nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás, mégsem történtek érdemi előrelépések.

A lap szerint többek között azért, mert a Bécsi-Ausztriai és a Budapesti-Magyar Egyházmegye vezetője, Tyihon püspök és köre ausztriai számlákon keresztül próbálta kivinni a felújításra szánt pénzt az országból. Most arról írnak, hogy az ezzel kapcsolatos visszásságokat telefonos megkerésükre az egyháznál sem tagadták, de azt kérték, tegyék fel kérdéseiket Moszkvának. Ahonnan válasz ugyan nem jött, de közben december 28-án felmentették tisztségéből Tyihon püspököt.

A cikk szerint Oroszországban is feltűnést keltett, hogy nem haladt a templomok felújítása. Azt eddig is lehetett tudni, hogy a templomok felújítása fontos az orosz félnek: Vlagyimir Putyin kétszer is kijelentette, hogy hálás a magyar kormány segítségéért.