Svédországban külön kormányügynökséget hoznak létre, hogy így küzdjenek az orosz propagandával

A svéd miniszterelnök, Stefan Loefven vasárnap beszélt egy stockholmi biztonsági konferencián, itt mondta el, hogy már csak nyolc hónap van hátra a választásokig az országban, aminek a kimenetelét csak a svéd állampolgárok dönthetik el, más országoknak távol kell magukat tartaniuk ettől.

A miniszterelnök elmondása szerint a legnagyobb fenyegetés Oroszország felől érkezik, de nem zárhatják ki, hogy mások is megpróbálhatják befolyásolni a szeptemberi választásokat. Utalt arra is, hogy konkrét információja is van arról, hogy történtek már kísérletek a választási folyamat befolyásolására.

Stefan Loefven Fotó: Alexandros Michailidis/SOOC

Loefven elmondása szerint jelenleg is zajlanak ilyen kísérletek, és a kormány nem fog hezitálni, ha cselekedniük kell majd. Egyrészt azonnali hatállyal felállítanak egy új kormányügynökséget, aminek a feladata a svéd lakosság pszichológiai védelme lesz, azaz hogy felismerjék, elemezzék és reagáljanak majd a külső befolyásolási kampányokra.

Az ellenpropaganda ügynökség illeszkedik egy távlati kormányzati fellépésébe is, melyekkel a választások biztonságát védenék. Több forrás jut majd a hírszerzésre és a kibervédelemre, tavasztól pedig a miniszterelnök egyeztetni fog a többi párt vezetőjével, hogy hogyan védhetik meg ők is magukat a behatolási kísérletektől. Ugyanígy tárgyalni tervez a vezető svéd média- és közösségi vállalkozásokkal, hogy ők is tisztában legyenek a külföldi befolyásolás növekvő lehetőségével.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az orosz propaganda fenyegetését az agresszív katonai pozicionálással együtt kell értelmezni: Loefven szerint az orosz katonai akciók Ukrajnában az európai biztonsági rendszert is 25 éve nem tapasztalt kihívások elé állították.

Hozzátette, hogy Oroszország egy fontos és jelentős szomszédja az EU-nak keleten, és és az EU-nak muszáj kapcsolatban lennie vele, ráadásul hosszabb távon is ez szolgálja mindenki érdekét. De ezt a célt nem segíti elő az egyre több és több jelentés az orosz dezinformációs beavatkozásokról. Jelezte azt is, hogy a svéd kormány támogatni fogja az EU szankcióit Oroszországgal szemben mindaddig, amíg az eredeti okok, azaz az ukrajnai katonai jelenlétük fennáll. (EUObserver)