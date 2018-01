Elkezdett terjedni, hogy a Telenor kivonulna Magyarországról

A bolgár Novonite hírügynökség oldalán jelent meg, hogy Mergermarket nevű információszolgáltató cégnek bennfentesek a Telenor több régiós érdekeltségének eladásáról beszélnek.

Az üzlet a vállalat magyarországi érdekeltségeit is érintheti a bolgár, a szerb és a montenegrói szolgáltatók mellett. Ugyanakkor a Portfólió emlékeztet arra, hogy az eladásról szóló pletyka már tavaly nyáron is megjelent, de később a Telenor cáfolt.

Emlékeztetnek, hogy a Telenor létrehozott egy kelet-közép-európai klasztert, amelybe Bulgária, Magyarország, Szerbia és Montenegró tartozik. A gazdasági lap megemlítette azt is, hogy Lázár János nemrég arról beszélt egy lakossági fórumon, hogy nem szabad lemondani arról, hogy legyen állami mobilcég Magyarországon. Ez jelentheti azt is, hogy az állam a nulláról is felépít egy új mobilszolgáltatót, vagy egy működő mobilcéget.