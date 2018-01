Tízmillió forintot spriccelt szét ez az úr a bárban

Ez az ember csak jót akart, megvendégelni a barátait, kicsit dicsekedni talán, egy hatalmasat ünnepelni, és ehelyett most kétbalkezességén kajánkodnak szerte a világban, róla posztolnak már egy magyar újságban is, és most még Ön is őt nézi mindjárt.

Az illetőről nem tudni, hogy kicsoda, a videót nemrégiben posztolta a Facebookra az Ibiza Club News nevű oldal állítólag, bár mostanra leszedhették onnan, mert én hiába kerestem vissza, viszont a Youtube-on önálló életre kelt.

A lényeg, hogy egy elegáns vidám úr elejt egy óriási üveg pezsgőt egy szórakozóhely közepén.

A videó terjesztői azt állítják, hogy ugyan nem látszik a palack címkéje, de ez egy 30 ezer fontot, azaz több mint 10 millió forintot érő üveg volt. Nem világos, hogy honnan veszik ezt, de ez már így fog elterjedni a világban, úgyhogy mi is gondoljunk erre, amikor mindjárt megtekintjük a filmet.

Szóval vegyük úgy, hogy ez az ember 10 millió forintot spriccel szét éppen a sikongató emberekre, és ezért is megy el a jókedve nagyon hamar, íme: