Nem csak Varga-Bíró Tamás, hanem Fankadeli is hatalmasakat zsidózott, mielőtt az Echo Tv állandó szereplője lett

„Van a keresztény, polgári, nemzeti tábornak hangja. Itt van ez a televízió, amire én magam is úgy tekintek, mint a jobboldal televíziójára, a mi közösségünknek az értékeit képviseli, a mi világunkról, a mi életünkről szól”

– mondta Orbán Viktor az Echo Tv-ről nem sokkal azelőtt, hogy kiderült, a Kuruc.info Holokamu rovatában és máshol is feketeöves antiszemitaként parádézott az egyik műsor szereplője, Varga-Bíró Tamás.

Varga-Bíró, aki több kormányközeli lapban is publikált, pár nappal később kénytelen volt bocsánatot kérni és visszavonulni, majd csendben kivették a Keménymag című műsor stábjából. De úgy tűnik, a Fidesz körül kezdenek elfogyni a képernyőképes emberek, mert nem Varga-Bíró az egyetlen, korábban a Jobbikkal szimpatizáló, radikális zenész, aki Mészáros Lőrinc tévéjének állandó szereplője lett.

Vona fórumaitól Simicska Heti Hetesén át Mészáros tévéjéig

Néhány hónappal ezelőtt Kőházy „Fankadeli” Ferenc szintén az Echo Tv visszatérő vendége lett, ő a Civil kör című műsorban szokott magyarázni. A legutóbbi adásban például a nemzetbiztonsági kockázattal kapcsolatban elevenítette fel, hogy:

„Nekem ebben a kérdésben hitelesen megszólalni az amúgy is nehéz, mert mondjuk egy Gyurcsány-kormány alatt Kőházy Fankadeli Ferenc, hát azért a top 100 nemzetbiztonsági kockázatban valószínűleg benne voltam, de egy önelégültebb napomon talán a top 10-ben is.”

Kőházy „Fankadeli” Ferenc (jobbra) az Echo Tv-n 2018. január 27-én. Fotó: Echo Tv

Fankadeli „nemzeti rapper” tavaly tavasszal még a Hír Tv Heti Hetes-szerű műsorában szerepelgetett, pedig korábban arról is „rappelt”, hogy: „Nagyi mesélt a pokolról, ami kb olyan lehet / Mintha a Heti Hetesben szorítanának nekem helyet”. Pár éve viszont még messzebb állt a Fidesztől: Vona Gábor tavaly azt mondta, nagy tisztelője Fankadelinek, ami nem csoda, hiszen a zenész 2009-ben az akkor még szélsőjobboldali Szegedi Csanád vendégszereplésével készített támogató klipet a Jobbiknak, és 2010-ben jobbikos lakossági fórumokon vett részt. Fankadeli néhány éve többször is közreműködött Varga-Bíró Tamással, akihez hasonlóan régebben szintén fellépett a Magyar Szigeten, illetve ő is rendszeresen etnikai/vallási alapon szortírozott kisebbségeket.

„A zsidó abból merít, hogy gyűlölet van benned”

Egy 2010-es jobbikos lakossági fórumon az Index akkori tudósítása szerint arról beszélt, hogy „a zsidó és a cigány embert a gyűlölet élteti, ezért nem szabad szidni, hanem vendégül kell látni őket otthonunkban »úgy, hogy azért a telek az enyém maradjon«”. Erről Fankadeli utána azt írta, hogy úgy fogalmazott, „a zsidóságot és a cigányságot a velük szembe »jövő« gyűlölet táplálja, avagy abból merítenek”. Hasonlóról „rappelt” a Magyarok Nyilai című számában is:

„A zsidó abból merít, hogy gyűlölet van benned

Tehetetlen lesz, ha egy napon megszereted”

Egy másik, A rezervátum himnusza című dalában a klasszikus „nekem is vannak zsidó/cigány barátaim”-védekezéssel adja elő, hogy: „Miért pont ide álmodták meg cion földjét? / Már népem húsa kell, hisz véresre szopták tőgyét / Náci vagyok, rasszista meg antiszemita / Mégis egy zsidó és egy cigány között csücsülök a Wantedba'”. A 2010-es Egyszer kitörökben szintén hasonlóval érvelve dobja be azt az antiszemita tévhitet, hogy a goj szó jelentése „lélek nélküli állat”:



A honlapján most is fent vannak a 2008-2009-es írásai, amikben kifejtette a speciális, hóbortos fajelméletét:



„egész gyermekkoromban azt hallottam tőletek, hogy a zsidó szó egy vallást rejt és sem vallási sem pedig fizikai rassz alapján nem lehet és nem is szabad megítélni senkit... egy embert kizárólag a cselekedeti alapján lehet megítélni amiben a mai napig hiszek is.. vagy más lassacskán csak hinnék.. és persze azzal ti sem vitáztatok, hogy vannak bizony kedvesebb és kevésbé kedvesebb népek, nemzetek, rasszok... de magyarországon elsősorban mindenki magyar.. és másodsorban zsidó vagy evangélikus mint én.. illetve másodsorban cigány vagy éppen kínai is akár... hát ma kibújt a szög a zsákból... országunk első embere beismerte azt amit talán sejteni is lehetett de mégiscsak »megnyugtatóbb« az ő szájából hallani mint a saját lelkiismeretünk tornáztatni azon, hogy reálisak avagy rosszindulatúak vagyunk e... a lényeg tehát, hogy gyurcsány ferenc aki előszeretettel löveti halomra »saját« népét.. beismerte, hogy a zsidóság különálló nép nem pedig egy vallás... ebből mindenki levonhatja a saját következtetéseit.. én is azt teszem..” (Gyurcsány elismerte?)



„Azon túl, hogy a zsidóság valóban megkaparintotta a fél világot, a katolikus vallás sem jobb mint a zsidóság. Gyónni egy fülkében, meg elmondani tíz miatyánkot meg rémhülye dalokat énekelni és a többi... hát nem sokkal jobb mint lepedőn keresztül egy lyukon átdugni a péniszt sábeszkor mint a zsidók. Amíg mást látsz egy másik emberben, nem a lelkét (vagyis, hogy mit miért és hogyan tesz) addig mit vársz? Amíg a zsidót látod, a rasztát, az emót, a szkinhedet. Addig mit vársz? Te még rosszabb vagy mint ők akkor. A zsidót szeretni kéne, ezzel kötnéd gúzsba az elméjét, hogy azt mondaná, hogy »úristen, nincs értelme csinálnom a ramazurit 10.000 év után, ezek nem utálnak«. Erre mindenki zsidózik meg utálja a zsidókat és ők csinálják tovább amihez értenek. Átverik a nem zsidókat és kisajátítanak mindent. Ha meg tudnád értetni a zsidóval, hogy ez itt a tiéd fogja fel, de nem utálod sőt, hozza át a gyerekeket játszani, akkor megváltozna az egész világ.” (Újmagyar - holokauszt tagadás)



„A cigányság jelenlegi »formájában« mástól úgysem fogad el semmit, így hát pont saját maguknak kéne házon belül ezt intézni és nagyon hamar óriási fejlődésen mehetnének keresztül. A zsidóság szintúgy, amíg lenézi a magyart, addig egy olyan torz »önképet« táplál, amely képtelen a békés együttélésre »más« emberfiával. A magyar pedig ideje lesz, hogy felálljon a fotelből és kimenjen a földre, levegye a drága cipőjét (még ha fankadeli cipő is) és mezítláb végigsétáljon legalább egy-két kilométert. Addig ne is várja, hogy támad egy épkézláb gondolata amíg ücsörög ebben az ütött kopott mátrixban.” (Nosza rajta!)

Orbán egy hazaáruló, aki bevonulna Erdélybe, ha az adná meg neki a hatalmat

Fankadeli útja abban is hasonlít Varga-Bíróéra, hogy korábban ő is keményen Orbán-ellenes volt, – és nem csak amiatt, hogy ellenezte a stadionprogramot, hanem mert – a Fidesz elnökét hazaárulónak nevezte:

„A liszaboni szerződés pedig felszámolja a nemzetállamokat, hamarosan a tervek szerint Tony Blairt helyezi az Unió élére és a jövőben bevezeti az angol nyelvet hazánkba is. Ez vár ránk 30 éven belül. A lányoknak pedig bevezeti a művi meddőséget ami azt jelenti, hogy akár már egy kamaszlány is eldöntheti, hogy ő nem akar majd gyereket az életében és 3 tabletta bevételével egy életre meddővé teheti magát. Ez az amit úgy hívnak, hogy egészen egyértelmű agymosással egybekötött népirtás és aki ezt aláírja az nem más mint hazaáruló. Természetesen a jelenlegi parlament minden tagja aláírta szó nélkül. Orbán Viktor is. Meg lehet nézni az országgyűlés weboldalán bármikor. Orbán Viktor bizony bevonulna a maradék hadseregünkkel Erdélybe, ha az adná meg számára a hatalmat, de manapság »nem ez a kelendő eszme«. Van aki érti ezt de biztos van olyan olvasó aki nem.”

A post shared by Kőházy FankaDeli Ferenc (@fankaferi) on Jan 22, 2018 at 1:08am PST

Ugyanebben az írásában fejtette ki a Molnár F. Árpád munkásságát idéző nézeteit arról, kik lehetnek a világ urai, akik még a nagy manipulátor zsidókat is félrevezetik:

„Az évezredek során kialakult egy olyan globális arisztokrácia melynek vagyona valóban csillagászati számokban mérhető és a társadalom továbbá a nemzetek fölé helyezik magukat. Egyfajta übermensch elméletet élnek meg a jelenkorban is, akárcsak korábban. Az évezredek során számtalan vérrokonság hálózatán keresztül érthető, ha nem kötődnek egyetlen néphez sem. Még a zsidóság a világgal való konfliktusát is vélhetően ők táplálják, hogy eltereljék magukról a figyelmet. Ez persze nem azt jelenti, hogy befolyásos zsidó politikusok és üzletemberek valamint »művészek« nem okoznak óriási károkat a világ társadalmainak mindenféle szempontból, de fontos megérteni, hogy az igazi ellenség mögöttük áll.”

Nem érzi magának a Jobbik történetét

Egyébként Fankadeli a Civil kör december 16-i adásában a Jobbik „néppártosodásával” kapcsolatban elmondta, hogy „a változás joga mindenkit megillet”, de szerinte jobb szemlélőnek maradni, mert nem érzi magának ezt a történetet.

Pedig az alapján, hogy honnan jutott el a Fidesz házi tévéjéig, akár a magáénak is érezhetné, de persze úgy is fel lehet fogni, hogy nem ő közeledett Orbánhoz, hanem a Jobbik ötleteit nyúló NER összeesküvés-elméletei lettek olyan zagyvaságok, mint amiket Fankadeli ír az Instagramra.

Frissítés 12:08

A cikkünk megjelenése után Fankadeli a Facebookon reagált: „Nagyon figyelmesen olvassátok végig! A nácikártya még mindig vonzó eszköz... Ezekben a pillanatokban több százezer magyarajkú olvassa, hogy én bármikor is »zsidóztam«. Ez számomra az idézetekből sem derül ki, de az olvasók háromnegyede a tapasztalataim szerint tényként kezeli a szalagcímeket. Ez van. Még mindig elképesztően veszélyes vagyok. Mármint ezek szerint... de na. Arany-rögös út ez... természetesen lesz válaszom. De nem csapom össze.”