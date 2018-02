Megint nagyértékű EU-támogatást kapott Orbán testvérének cége

Bár a kormány tavaly is folytatta az Európai Unió elleni támadássorozatát az emlékezetes "Állítsuk meg Brüsszelt" szlogennel futó kampánnyal, közben Orbán Viktor családja újabb jelentős forrásokhoz jutott EU-s alapokból.

A miniszterelnök egyik testvérének, ifj. Orbán Győzőnek a résztulajdonában álló Gamma Analcont Kft. nevű cég tavaly decemberben 129 millió forintos támogatást nyert egy uniós pályázaton. Ez már a harmadik alkalom, hogy a cég uniós forráshoz jutott, mióta a vállalkozás a kormányfő öccsének érdekeltsége. Emellett - mint arról a Direkt36 egy cikksorozatban beszámolt - az Orbán Viktor apjának és testvéreinek érdekeltségébe tartozó cégek számos olyan állami projektben jutottak megbízáshoz, amelyek az EU támogatásával zajlottak, illetve zajlanak most is.

A 2017 decemberben megítélt támogatást a Gamma Analcont arra kapta, hogy "intelligens irányítástechnikai rendszert" fejlesszen ki energetikai és vegyipari iparágak számára. 2016 augusztusában 291 milliót kaptak egy másik céggel közösen egy megújuló energiával kapcsolatos projektre, előtte bő fél évvel pedig 57 milliót cég a "termelési kapacitásának" bővítésére. A mostani pályázati győzelemmel együtt már közel 480 millió forintot nyert el a vállalkozás az EU-tól.

A támogatások forrása ugyan az Európai Unió, de a pályázatokat a magyar kormány által működtetett intézményrendszer bonyolítja le. Az uniós pályázati rendszert pedig egy 2013-as szervezeti átalakítás óta közvetlenül a Miniszterelnökség, tehát Orbán Viktor hivatala felügyeli.

Bár rengeteg más cég részesült a Gamma Analconténál akár jóval nagyobb összegű uniós támogatásban az elmúlt években is, ifj. Orbán Győző érdekeltségének pályázati sikereit különlegessé teszi az, hogy Orbán Viktor nyolc éve tartó kormányzásának egyik állandó és hangsúlyos eleme az EU bírálata. A miniszterelnök Brüsszelt többször is a kommunizmus legsötétebb korszakának Moszkvájához hasonlította.

Megkerestük a miniszterelnök stábját, ifj. Orbán Győzőt és a Gamma Analcont Kft.-t is, de egyikük sem reagált a kérdéseinkre.

A Gamma Analcont egy műszaki eszközöket gyártó vállalkozás, amelyben 2015 januárjában lett résztulajdonos ifjabb Orbán Győző. 26 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik, rajta kívül még ketten vannak a cégben.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója és Orbán Győző a Tehetség határok nélkül című gálán a Nemzeti Színházban (2016) Fotó: Kovács Tamás

Egyikük Papp András Zoltán, aki a cég irányításért is felel. Ő korábban azt mondta a Direkt36-nak, hogy régi, személyes ismeretség fűzi ifjabb Orbán Győzőhöz. Ennek a kapcsolatnak a kialakulásáról nem akart részleteket elárulni, de azt elmondta, hogy a cég hosszú távú fennmaradása érdekében vonta be ifjabb Orbán Győzőt a cégbe. Azt mondta, szerette volna, hogy "legyenek olyan társaim, akikkel a későbbiekben is tudok számolni".

Egy tavalyi cikkben bemutattuk, hogy ifj. Orbán Győző a Gamma Analconton keresztül tulajdonos egy Yntergy Zrt. nevű, részben offshore-hátterű cégben is, amely korábban Kazahsztánban és Csecsenföldön is végzett tevékenységet.

A cégnyilvántartási adatokhoz az Opten szolgáltatását használtuk.