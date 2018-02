Megvonta a reklámpénzeket Paul Logantől a Youtube

"Az elmúlt időszakban mutatott viselkedésére" hivatkozva a Youtube megvonta a pénzkeresés lehetőségét Logan Paul Youtube-sztártól. A botrányhős youtuber az év elején Japán egyik, öngyilkosok által frekventált erdőjében járt és forgatott, felvételein holttesteket mutogatva. Logan akkor magától vonult önkéntes száműzetésbe, de egy hónap szünet után visszatérve ígéretei ellenére pont ott folytatta, ahol abbahagyta. Mint azt Sarkadi Zsolt kollégánk tegnap találóan megfogalmazta, legutóbb állatkínzó videóval sikerült annyira kiborítania az internetet, hogy azt alig lehetett visszalapátolni.

A Youtube most ezekre az esetekre utalva úgy döntött, hogy Logan videóin nem jelenhetnek meg reklámok, vagyis bevétele sem lesz belőlük. A Youtube emellett azért is megrótta Pault, hogy arra biztatta jellemzően fiatalkorú követőit, hogy ők is vegyenek részt a legújabb, egészségkárosító idiotizmusban, a Tide Pod Challenge-ben, aminek a lényege, hogy kapszulás mosóport kell lenyelni.

A Youtube persze nem pusztán Logan és követői erkölcsi fejlődése miatt aggódik, hanem hirdetői miatt is. Logan ugyanis nagy rendszerességgel tesz közzé olyan felháborító videókat, amelyeken joggal borulhatnak ki azok a hirdetők, akiknek szerencsétlenségükre bekerül a reklámjuk a videók elé.

És azt is érdemes megjegyeznünk, hogy a Youtube eredetileg elég lagymatagon reagált a botrányra, pusztán azt írták a holttestmutogatós videó után, hogy általában tiltják az ilyen tartalmakat. Végül a globális felháborodás hatására később büntették is Logant, akit kiraktak a nagyon sok követőt összeszedő youtuberek elitklubjából, a videóikat jól fizető hirdetésekkel kiszolgáló Google Preferred-ről.

Ez elég komoly érvágás lesz Logannek, aki a SocialBlade elemzése szerint akár havi 1,2 millió dollár bevételhez is juthatott a videóin megjelenő hirdetésekből. (Via The Verge)