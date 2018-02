A NER-lovagoktól már senki sem tudja visszavenni az elsíbolt pénzt

Budapesten lakik, középkorú vagy fiatal felnőtt, felsőfokú végzettsége van, vagy legalább a középiskolát befejezte, és családi házban él. Ki ő? Nos, a magyar felső tíz százalék tipikus képviselője.



Az Eötvös Csoport februári rendezvényén egy szociológus és egy újságíró igyekezte felvázolni, mit lehet tudni ma a társadalom felső részéről, az elitről, a gazdagokról. Azaz azokról az emberekről, akiknek a magyarok egy nagy része valószínűleg irigyli a pénzét, a befolyását, vagy az életszínvonalát.

Először is azt lehet megtudni róluk, hogy ha a szigorúan a felső tíz százalékról beszélünk, akkor az egymillió embert jelent, és ebbe a kategóriába már sima középosztálybeliként is be lehet kerülni.