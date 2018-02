Lázár János ennyire még sosem húzta össze magát

Bár Lázár János nem indulhat a hódmezővásárhelyi polgármester-választáson, mindenki tisztában van vele, hogy Hegedűs Zoltán, a fideszes polgármesterjelölt a helyi Fideszt vezető miniszter embere. A Hegedűsre szavazó hódmezővásárhelyiek közül sokan eleve Lázárról kezdtek beszélni, amikor Hegedűs kvalitásairól kérdeztük őket.

Azt a Fideszben is érzik, hogy ez nincs így valami jól, ezért az utóbbi hetekben igyekeztek Hegedűs Zoltánt karizmatikus és önálló politikusként bemutatni a helyi médiában. Lázár még interjút is készített a jelölttel, amit feltöltött a saját oldalára. Érdemes végignézni, és a beszélgetés alapján megpróbálni kikövetkeztetni, milyen is a viszony a két politikus között.

De mentségére legyen mondva, Lázár János tényleg nagyon igyekszik nem ellopni a show-t.

Nincs meghirdetve mára nyilvános rendezvénye sem a Fidesznek, még eredményvárót sem tartanak. Mikor erről kérdeztük Hegedűst, azt mondta, azért döntöttek így, mert „ez egy kegyeleti választás” (az előző polgármester, Almási István halála miatt írták ki az időközi szavazást).

Lázár nem is szavazott nyilvánosan, míg Hegedűs 9 órai szavazását meghirdették az MTI-ben is, Lázárét nem, és a miniszter stábjából sem válaszoltak érdeklődésünkre, hogy mikor voksol Lázár. (Mikor egy politikus szavaz, gyakran meghirdetik az eseményt az MTI-ben is, mert ilyenkor gyakran tart sajtótájékoztatót is, és válaszol néhány újságírói kérdésre.)

Lázár János és felesége ehhez képest vasárnap már urnanyitáskor megjelentek a szavazókörben, és ikszeltek. A helyiek szerint egyébként Lázár sosem volt még ennyire korán szavazni, általában akkor jár, mikor már többen vannak a szavazóhelyiségben.