Nyilvánosságra hozták a hódmezővásárhelyi Elios-szerződést

A hódmezővásárhelyi önkormányzat honlapján nyilvánosságra hozták a közbeszerzési dokumentumokat egészen 2010-ig visszamenőleg. Ezek között ott van az akkoriban még Lázár János vezetése alatt álló város és az Elios között megkötött szerződés a közvilágítás korszerűsítésről, és a Közbeszerzési Döntőbizottság határozata is, amiben elutasítják a Tungsram-Schréder a közbeszerzési eljárás ellen benyújtott kérelmét.

A hódmezővásárhelyi Elios-beruházás azért fontos, mert ez volt az első projekt, amit Tiborczék cége referencia nélkül is megnyert, később pedig azért tudott aratni a cég, mert a többi önkormányzat olyan referenciát kért, amilyen a hódmezővásárhelyi volt, így ilyennel csak az Elios rendelkezett.

A beruházás a vasárnapi hódmezővásárhelyi időközi polgármesterválasztás kampányában is központi téma volt, Márki-Zay Péter, a választáson nyertes ellenzéki jelölt többször is megígérte, hogy ha megválasztják, nyilvánosságra hozza a szerződést, és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat. Lázár János, aki a szerződéskötéskor Hódmezővásárhely polgármestere volt, a Fidesz vasárnapi veresége után tartott sajtótájékoztatóján biztatta Márki-Zayt, hogy nyugodtan kutakodjon a városházán. Azt nem tudni, ki döntött most a szerződések nyilvánosságra hozataláról, Márki-Zay ugyanis még csak berendezkedik a városházán.

A most nyilvánosságra hozott szerződés szerint a beruházás bruttó értéke 721 255 161 forint volt, Tiborcz István és Erdei Bálint, az ES Holding Zrt. vezérigazgatói – azt vállalták, hogy a projekttel az érintett fogyasztási helyek tekintetében 25% megtakarítást érnek el. (via hvg.hu)