Kuna Tiborék lespórolták a vizes vb külföldi hirdetéseit, még több mehetett az 5 milliárdból a fideszes médiacégeknek

Kuna Tibor Fotó: Botos Tamás/444

Gyakorlatilag teljesen elmaradt a nemzetközi hírverése a 2017-es világbajnokságnak - írja a G7, pedig a rendezvény kommunikációs feladataira három tendert is kiírt a kormány, és mindet a Seszták Miklós (az esemény szervezőbizottságának elnöke) és Szijjártó Péter közeli ismerőse, Kuna Tibor vitte el, összesen bő 5,3 milliárd forint értékben.



A pénzért a Trinity Communications vállalta, hogy határon túl is népszerűsíti majd a rendezvényt, sőt, a lap szerint a nemzetközi kommuniákcióra adott kedvezőbb ajánlat miatt is nyerték meg a tendert a konkurensek előtt. Ehhez képest nemzetközi kampányra nem is került sor, pedig ez valódi turisztikai és gazdasági haszonnal kecsegtetett volna.

A G7 szerint a szervezőcég New York Times-ban, a Washington Postban, a Guardianben és a Forbesban is tervezett be hirdetéseket, de végül egyik lapban sem hirdettek. Márciusban a médiakommunikáció átkerült a besült olimpiát tervező Bp2017 Nonprofit Kft.-hez, ott viszont nem foglalkoztak már vele, legalábbis ajánlattételre már nem került sor.

Az érintett lapok megkeresése nyomán a G7 arra jutott, hogy a vizes vb-t népszerűsítő, célzott kampány egyik tervezett felületen sem futott. „Nem kizárt, hogy külföldi szaklapokban jelent végül meg hirdetés, de ahogy egy forrásunk fogalmazott, ha volt ilyen, az is csak mutatóba” - írja a gazdasági lap.

Itthon persze zajlott a kampány, mert az itteni médiumoknak fizetett hirdetési pénzek többnyire baráti zsebekbe vándoroltak. A Kantar Medi aszerint listaáron több mint 3 milliárdért mentek vizes vb-hirdetések, ennek 70 százaléka a Mészáros-Habony-Vajna-Matolcsy médiakörben landolt. Természetesen a Tv2-csoport járt a legjobban: a főcsatornán 940 millió forintért, a Super TV2-n, Mozi+-on és a Prime-on 200 millióért mentek a vizes vb-s szpotok.

A BP2017 Kft. április óta nem reagált érdemben a G7 megkereséseire és adatkéréseire. (G7)