Üresen álltak a lefoglalt hotelszobák a vizes vb alatt, a szervezők nem akarták kifizetni

Durván elszámolták a vizes világbajnokság vendégeinek szállodai igényeit az eseményt szervező állami cégnél a G7.hu információi szerint. A Bp2017 Kft. több tucat szállodában közel 5000 szobát kötött le, az esetek nagy részében 18 napra, gyakran erősen felülárazva. A 85 ezer vendégéjszaka jelentős részét azonban nem használták ki azok a sportolók, szövetségi meghívottak és újságírók, akiknek lefoglalták.

A versenyhelyszínekhez közeli hotelekben jobban tudták kezelni a helyzetet, a távolabbi, különösen a médiának szánt szállodákban azonban más vendégekkel sem igazán sikerült feltölteni ezeket a szobákat. Persze a hotelek annyira nem is voltak lépéskényszerben, mivel a szerződéseket úgy kötötték meg, hogy ha egy héten belül mondják le a szállást (vagy ha nem jönnek vendégek), a pénzt akkor is megkapják.

A G7 cikke szerint a szervezőknek azonban ez hatalmas bukás volt. Nekik ugyanis csak a sportolók és a hivatalos személyzet egy részének a szállását kellett biztosítani, a többiek elvileg saját költségükre szálltak volna meg. Így viszont bánatpénz formájában utóbbit is a Bp2017 Kft. állta. Összesen nagyjából 6 milliárd forint értékben foglaltak le szállásokat, amiből 3 milliárd kifizetését vállalták. Az üresen maradó szobák miatt azonban a másik 3 milliárdból is százmilliókat kellett kifizetniük.

Ez persze nem jött jól a cégnek, amely tett is egy kísérletet arra, hogy megússza a fizetést. A Seszták Miklós fejlesztési miniszter embereként számon tartott gazdasági vezető, Balogh Sándor arra próbálta rábeszélni a szállodákat, hogy a beragadt szobákat vigyék át más időpontra, úgyis lesznek még hasonló események Budapesten. A hotelek ebbe nem mentek bele, még az is felmerült, hogy közösen jogi útra terelik az ügyet. Végül mégsem döntöttek emellett, mert többen azt mondták: nem akartak komolyabban konfrontálódni egy állami szereplővel.

A szállodások tapasztalatait a KSH adatai is alátámasztják. Tavaly a vizes vb hónapja volt az egyetlen olyan, amikor kevesebb vendégéjszakát töltöttek el külföldiek Budapesten, mint egy évvel korábban. Mindeközben az árak az egekben voltak, mivel az ötezer szobányi többletkereslet alapból feltolta őket, és a vizes vb-vel leszerződő hoteleknél is vastagon fogott a ceruza. A G7 szerint most sok hotelnél július közepére olcsóbban lehet megkapni egy kétágyas szobát két embernek, mint amennyi a tavalyi Bp2017 Kft-vel kötött megállapodásokban fejenkénti költségként szerepelt.