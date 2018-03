Öt hónapot ült börtönben egy amerikai nő, mert drognak nézték a vitaminjait

Rebecca Shaw, egy négygyermekes floridai családanya hónapokig ült ártatlanul börtönben. Shaw megpróbáltatásai akkor kezdődtek, amikor kifogyott az autójából a benzin. Egy rendőr ugyan félreállt, de segítség helyett csak azt kérdezte, hogy átvizsgálhatja-e a kocsiját. A kutatás közben talált pár tablettát, amik ugyan vitaminok voltak, de a rendőr meggyőződése volt, hogy Shaw valójában ópiát tartalmú gyógyszerekkel dealel, így a floridai rendőrségnél rendszeresített gyorstesztet vetette be.

A teszt Shaw legnagyobb megdöbbenésére pozitív lett, vagyis a vitaminjairól kimutatta, hogy azok valójában ópiátok. Shawt letartóztatták, és mert nem volt 5000 dollárja óvadékra, hónapokig börtönben is ült. Öt hónapig.

Végül persze egy rendes tesztet is elvégeztek, ami mindenben tisztázta a nőt, de addigra már nagyjából mindegy volt. Gyerekei öt hónapig nélküle éltek, és végül még az óvadékot is le kellett tenniük - a hivatalos drogteszt eredménye szabadulása után két hónappal lett csak meg, vagyis még két hónapot ülhetett volna, ha a férje nem szedi össze valahogy a pénzt.

Mindez azért történhetett, mert a floridai rendőrök - és még több másik állam rendőrei is - továbbra is egy teljesen megbízhatatlan gyorstesztet használnak. Olyat, amely a tudományos vizsgálatok szerint az oregánót, a csokoládét, vagy a köptető szirupot is simán kábítószerként azonosítja. Így még olyan teljesen ártatlan polgárok, mint például a priuszmentes Shaw is könnyen bajba kerülhetnek. (Via Fox13)