Oroszország brit diplomatákat utasíthat ki

"Hamarosan" brit diplomatákat utasíthatnak ki Oroszországból, jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki még azt is hozzá tette, hogy ez "biztosan" meg fog történni. Oroszország a brit diplomatákat válaszlépésként utasítaná ki, mert Nagy-Britannia is kiutasított 23 orosz diplomatát.

A britek nem hirtelen, minden ok nélkül szánták rá magukat erre a diplomáciában kifejezetten keménynek számító lépésre. Theresa May azután döntött így, hogy Vlagyimir Putyin kedd éjfélig semmilyen magyarázatot nem adott Szergej Szkripal, az orosz exkém elleni merényletre, amit a brit kormány szerint szinte biztosan az orosz titkosszolgálat követett el.

Szkripalt, aki egykor az orosz titkosszolgálatoknak dolgozott, a brit hírszerzés átfordította, onnantól kettős ügynökként nekik dolgozott. Március 4-én Salisburyben mérgezték meg idegméreggel őt és lányát, Juliát is. A mérget nyilvános helyen vetették be, másokat is veszélybe sodorva ezzel. (Via BBC)