Pócs Jánosék nem engedték felszólalni a fórumukon a jánsohidai polgármestert, miután perceken keresztül szidták

Különösen erősre sikerült Pócs János fideszes képviselő jánoshidai lakossági fóruma. Azon ugyanis megjelent Jánoshida polgármestere, Eszes Béla is, aki amúgy LMP-s politikusként éppen Pócs ellen indul az áprilisi választáson. A fórumról felkerült egy (vágott) videó a Youtubre-ra.



Ezen rajta van, ahogy Pócs perceken keresztül Eszesről beszélt, kikérte például magának, hogy a polgérmester mindig csak a Fideszt gyalázza, holott a kormány mennyi mindent tett már a településért, még a 700 milliós adósságát is átvállalta. Megvádolta azzal, hogy megfenyegette a közmunkásait, hogy kirúgja őket, ha aláírnak a Fidesznek, majd azt mondta, gyomor kell hozzá, hogy Eszes mindezt úgy csinálja, hogy tudtával a felesége Fidesz-tag.

Külön kihangsúlyozta, hogy Eszes “Orbán Viktort diktátornak csúfolja, maga pedig rendezvényein az ellenvéleményeket elnyomja”.

A fordulat ezután jött, a jánoshidai polgármester ugyanis felállt, és megpróbált szót kérni, a szervezők azonban elküldték, mondván, hogy ez nem egy képviselőjelölti vita.

Még a fórum résztvevőinek egy jó része is jelezte, hogy szeretnék, hogy a polgármester megszólaljon, még valaki be is kiabált, hogy “engedjék már meg neki, hogy védekezzen”.



“Majd védekezik ott, ahol akar” - jött rá a válasz a szervezőtől, Eszes pedig nem kapott szót.

Ezután Pócs János megjegyezte, hogy az ő rendezvényén ő mondja el, amit akar, majd a tisztességről kezdett beszélni,

és felhozta, hogy Eszes kollégája, a szintén lmp-s Hadházy Ákos milyen tisztességtelenül járt el, amikor felvette diktafonra évekkel ezelőtt ahogy a szekszárdi önkormányzat leosztotta a csókosoknak a helyi trafikokat.

"Nem érdekel, hogy mit vett fel, a tisztesség!" - mondta Pócs.