Mészáros Lőrinc lassan befejezi a 6000 fős betonszarkofágot a Bükk legszebb völgyének kapujában

A Szilvásvárad melletti Szalajka-völgy a Bükk és az egész ország egyik legszebb kirándulóhelye. 2017 nyarán döbbent rá az ország, hogy ennek a völgynek a bejáratához tényleg egy betonszarkofágot épít Mészáros Lőrinc.

Pedig a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság fejlesztéséről még 2013-ban döntött a kormány, csak a háromlépcsős projekt legszembetűnőbb része, a 6000 férőhelyes lovasstadion építése tavaly indult be igazán.

A hétvégén a faluban jártak olvasóink, Ákos és Eszter, akik képeket is küldtek arról, hogy hogyan fest most a völgy bejárata. Mint írták, hosszú évek óta nem jártak a völgyben, és nagyon furcsa látvány volt most, ahogy az egykori ligetes rész helyett ma mindenhol csak betont látni.

Fotó: Ákos és Eszter

Fotó: Ákos és Eszter

A nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházásra egyedüli ajánlattevőként közösen jelentkezett a Mészáros és Mészáros Kft. és az egri székhelyű Euro Campus Kft., így persze övék lett az eredetileg 1,6 milliárd forintosra becsült, majd 4,6 milliárdosra kiírt, végül 6,2 milliárd forintért elkelt projekt. Ebből 3,38 milliárd forintot tesz ki a stadion, amit a 2016-ban átadott fedett lovarda mellett építenek fel, és a fotók alapján nemsokára kész is lesz.

A lovarda

Fotó: Ákos és Eszter

A stadionberuházást sok kritika érte, például nem volt világos, hogy az 1600 fős Szilvásváradon mennyi értelme van egy 6500 fős stadiont felhúzni, megfelelő méretű parkolóval együtt. Talán nem véletlen, hogy az első látványterv, ami jelenleg is elérhető a térség fideszes képviselőjének, Horváth Lászlónak a honlapján, sokkal visszafogottabb stadionnal számolt (és ekkor a beruházás összköltségét is még csak 1,6 milliárd forintra tették:

Az első látványterv

Hamar kiderült, hogy a látványterv persze csak Fürjes Balázsi értelemben vett blöff volt, és Mészáros Lőrinc elkezdhette lebetonozni a Szalajka-völgy bejáratát.

A Földművelésügyi Minisztérium tavaly nyáron az RTL Klub kérdésére azt közölte, hogy a négyévszakos pálya alkalmas lesz nemzetközi rendezvények megrendezésére is, és éppen a környezetvédelmi szempontok miatt nem lett még nagyobb a stadion.

Egy helyi lap, az Egri Ügyek tudósítói 2017 augusztusában beszöktek az épülő stadionba, így belülről is rá lehet csodálkozni az épülő betonteknőre:

Fotó: Egri Ügyek

Fotó: Egri Ügyek

A helyszíni bejárás után azt írták az épülő stadionról, hogy „az embernek tényleg az az érzése, mint Felcsúton: a falu kapott egy gigaépületet, amely szinte alig harmonizál a környezettel. Igen, ott van, szép lesz és nagy, de mindenki tudja, hogy miért éppen ott van és miért akkora. Kár, hogy Szilvásváradon nem találtak egy emberibb léptékű, esztétikusabb megoldást annak az évi néhány lovas nagyrendezvénynek, amiért van ez az egész cécó”.

A szilvásváradi beruházást korábban kritizálta ifj. Bozsik József is, akkor még a fogathajtók szövetségi kapitányaként. A jobbikos N1TV készített riportot a fejlesztésről még a fedett lovarda átadása után, ebből derült ki az is, hogy kevéssel a megnyitó után be is kellett zárni az épületet, mert több kivitelezési gond is akadt: fázott a közönség a fűthetetlen csarnokban, valamint az elvileg felszakíthatatlan, speciális talaj töredezni kezdett. Mint a szövetségi kapitány akkor elmondta, sokat járnak külföldi versenyekre, tudják, milyennek kell lennie egy ilyen lovaskomplexumnak, és itt valami nem stimmel.

Fotó az önkormányzat honlapján, 2017 júliusából Fotó: szilvasvarad.hu

Kitért a stadionra is, szerinte az egyetlen felsőbbrendű közúton megközelíthető Szilvásvárad nem ideális helyszín több ezerfős nemzetközi versenyek megrendezésére, és egy hasonló beruházás jobban illett volna Kecskemétre. Az interjú miatt Czerván György államtitkár, fideszes országgyűlési képviselő telefonon teremtette le Bozsikot, a beszélgetésükről készült felvételt a hvg.hu szerezte meg. A politikus elsőnek tagadta, hogy ismerné a beszélgetőtársát, majd amikor lejátszották neki a felvételt, elmagyarázta, hogy az „Ezek az interjúk nem túl szerencsések, és most nagyon finoman fogalmazok. Nem tudom, miért kell ezt csinálni, szidni a kormányberuházást, mondjuk egy szövetségi kapitánynak. Ezeket te hogy gondoltad?” szerinte nem számít fenyegetésnek. Ifj. Bozsik Pétert nemsokkal később menesztették a szövetségi kapitányi posztról, a hivatalos indoklás szerint nem az interjú miatt.