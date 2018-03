A rendőrség nem tud arról, hogy az FBI-nál lenne a férfi, akit pénzmosással gyanúsítanak

A Magyar Nemzet reggel arról írt, hogy az Egyesült Államokban egy olyan magyar állampolgár került az FBI tanúvédelmi programjába, akinek kulcsszerepe lehetett az itthon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában.



A lap szerint az amerikai hatóságok a magyar férfit (akiről itt írtunk bővebben) egy olyan hálózat részének tartják, amelyen keresztül az elmúlt években 1300 milliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra. A gyanú szerint néhány millió eurós összegben felvett pénzeket a futárok gyémántban vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén vihették külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra.

A lap arról is írt, hogy a férfit a magyar hatóságok is keresik, az Interpol körözési listájára pénzmosás miatt került fel.

A rendőrség délután közleményben reagált a cikkre, amelyben hosszan írnak a pénzmosási ügyről. Közölték, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytatott nyomozást különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette miatt a jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodó, nemzetközi elfogatóparancs hatálya alatt álló 37 éves Faidt Péter András ellen.

A magyar állampolgárságú férfi 2014. június 18. és 2014. november 10. között társaival több magyarországi bejegyzésű, valós gazdasági tevékenységet nem folytató cég nevében bankszámlát nyitottak különböző pénzintézeteknél, majd ezeket további bűntársak rendelkezésére bocsátották azért, hogy azok csalásokból származó átutalásokat végezzenek rajtuk, a pénzeket pedig onnan további bankszámlákra utalták vagy próbálták utalni.

A rendőrség ezután közölte, hogy a bűncselekmény európai uniós és magyar költségvetési forrásokat nem érintett.

A Magyar Nemzet cikke ugyanakkor egy másik ügyről szólt, (amelynek a főszereplője ugyanaz a személy, Faidt Péter András), az uniós pénzek elsikkasztása annak kapcsán merült fel az amerikaiakban. A lap szerint az amerikai hatóságok a magyar férfi vallomása alapján konkrét nyomozati cselekményeket kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták Budapestről, hogy itteni kollégáik nem találtak semmilyen, bűncselekményre utaló nyomot.

A rendőrség ezzel kapcsolatban azt írta, hogy “az Amerikai Egyesült Államokban Faidtal szemben folytatott eljárásról a magyar hatóságok információval nem rendelkeznek”. A férfit azonban a pénzmosási ügy kapcsán (amelyben az ügyészség már vádat is emelt) továbbra is ki akarják hallgatni, ezért "a magyar nyomozó hatóság előterjesztést tett az amerikai igazságügyi hatóságok irányába a nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésére".

Update:

Hétfő délután a Legfőbb Ügyészség is megszólalt, az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták: tudomásuk szerint egyik eljárásban sem merült fel, hogy az elmúlt években uniós pályázatokból 3-4 milliárd eurót visszaosztottak volna "jutalék" gyanánt kormánypárti politikusok részére. Az sem merült fel, hogy az így visszaosztott pénzösszeget magyar bankokból készpénzben felvették volna, illetve gyémántokra konvertálták volna át, vagy Ázsiába továbbították volna, majd visszakonvertálást követően közel-keleti, vagy szingapúri bankszámlákon helyezték volna el és Magyarországra immár legális beruházásként juttatták volna vissza az összeget.



A magyar ügyészségnek továbbá nincs arról tudomása, hogy az USA igazságügyi hatóságai felajánlották volna a magyar hatóságoknak, hogy az USA-ban kihallgathatják a szökésben lévő (és pénzmosással gyanúsított férfit, azaz Faidt Péter Andrást). A magyar ügyészségnek ilyet nem ajánlottak - jegyezték meg.



Azt is hozzátették, hogy az amerikai hatóságok egy másik ügyben, 2017-ben kérték hat magyar állampolgár, egy másik - ugyancsak pénzmosással foglalkozó - bűnszervezet tagjainak letartóztatását és kiadatását az Igazságügyi Minisztériumon keresztül. A bíróság a kiadatási őrizetet, majd a kiadást is elrendelte, azonban az igazságügyi miniszter - mint kiemelték: nem a legfőbb ügyész - megtagadta a kiadatást. A miniszter egyidejűleg felhívta ügyészséget a nyomozás elrendelésére. A Fővárosi Főügyészség a nyomozást elrendelte, amely az NNI-n jelenleg is folyamatban van - olvasható az ügyészségi közleményben.