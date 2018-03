Kósa Lajos titokban megduplázhatja Ondód lakosságát

Kósa Lajosnak az örökségbotrány kirobbanása óta nem megy jól a kapcsolattartás az újságírókkal, értelmes magyarázat híján napokig habogott a kamerák előtt, a múlt hétfőn pedig azt a mesteri cselt vetette be, hogy némán menekült a kérdéseink előtt, másnap viszont már ki sem akart szállni Pécsen az autójából, és menekülés közben meg is húzták a kocsit.

Azóta Kósa nem nagyon jelent meg a nyilvánosság előtt, most Debrecenben is úgy jelentette be egy 500 méteres útszakasz felújítását, hogy az eseményt meg sem hirdették az MTI-ben, és nem nagyon küldtek sajtómeghívókat sem - nekünk legalább is semmiképp.

Kósa azt jelentette be, hogy a debreceni Kádár-dűlőn lévő, az ondódi városrészbe vezető út első 500 méterét újítják fel, és ennek hatására Ondód lakossága akár meg is duplázódhat. (HAON)