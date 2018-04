Brutális bénázásokkal hátráltatja a szavazást az állam

Minden választásnál előfordulnak visszaélések és csalások, de az egyszeri, helyi eseteknél sokkal súlyosabb, ha rendszerszintű problémák akadályozzák a választókat a legfontosabb demokratikus joguk gyakorolásában.

1. A valasztas.hu pont akkor rohad le, amikor a legnagyobb szükség van rá

A Nemzeti Választási Iroda azt írta a 444-nek pénteken, hogy „az utolsó nap több tízezren kérnek átjelentkezést, ez lassítja le az online ügyintézést”. A valasztas.hu a használhatatlanságig belassult pénteken, ezért bár kitolták egy órával a határidőt, de így is rengetegen voltak, akik nem tudtak átjelentkezni.

De a korábban regisztrálóknál is voltak problémák. Volt csongrádi olvasónk, aki nem kapott értesítést az átjelentkezés sikerességéről, de aztán kikereste, hova kell mennie az átjelentkezőknek, és végül szerepelt az egyik budapesti szavazókör névjegyzékében. Egy másik, budapesti olvasónk viszont vidéken akart szavazni, de mivel nem kapott értesítést, ezért nem tudta, hova kellene mennie.

Vasárnap reggel újra lehalt egy időre a valasztas.hu. A Nemzeti Választási Iroda vezetője szerint meglepte őket, hogy ennyien akarják használni az oldalt. Pedig a szavazókörök és a jelöltek információi mellett a mozgóurna iránti kérelmet is ott lehetett (volna) leadni. A honlap végül összeszedte magát, de a kifogások benyújtására szolgáló oldal késő délután is így néz ki.

2. Későn postázták külföldre a szavazólapokat

Ez még annál is érthetetlenebb, mint hogy a valasztas.hu-t nem sikerül felkészíteni a szokatlanul magas terhelésre. Korábban azt lehetett tudni, hogy a külföldön élő, levélben szavazó magyaroknak csúnya késéssel, március 21-én kezdték el kiküldeni a szavazólapokat. De két kanadai olvasónknak például március 28-án adták fel a levelet és április 6-án kapta kézhez - pedig április 7-ig már vissza is kellett volna érnie.

378 ezer külhoni magyar regisztrált levélszavazásra, nem tudjuk, hányan vesztették el ezt a jogukat a késés miatt.

Akik késve, de még a szavazás előtt kapták meg a levelet, azoknak valamelyik külképviseletre kellene bevinniük a szavazólapot. De ehhez sok esetben rengeteget kellene utazniuk - mondjuk például ezért is akarhattak levélben szavazni. Ezeken a külképviseleteken ráadásul több helyen iszonyatos sorok vannak, stuttgarti olvasónk pedig arról számolt be, hogy külön értesítés nélkül megváltoztatták a szavazás helyszínét.

Egy oslói olvasónk pedig egyáltalán nem kapott levelet, hiába reklamált többször is, így ő egyáltalán nem tudott szavazni. Valószínűleg nincs egyedül.

3. Regisztrálták őket nemzetiségi szavazóként

A TASZ választási forródrótján egész nap lehet jelezni a jogsértéseket (itt lehet elolvasni, milyen esetekben érdemes hozzájuk fordulni). Mráz Attila programvezető a 444-nek azt mondta, hogy akármilyen meglepő, az egyik jellemző panasz, hogy

a választó bement a szavazókörbe, ahol közölték vele, hogy ő csak a nemzetiségi listára szavazhat.

Ez olyanokkal is megtörtént, akiknek semmilyen nemzetiségi kötődése nincs. Hogy akkor mégis hogy? Hát úgy, hogy az online kérelmezési rendszerben néhány személyes adattal bárki nyújthat be kérelmeket, vagyis akár más is regisztrálhat minket a nemzetiségi listára. Amin a helyszínen már nem lehet változtatni.

A Fidesznek jól jöhet, ha a legesélyesebb, a német nemzetiségi lista összeszedi a kellő számú szavazatot, és így annak vezetője bejuthat a parlamentbe. Mert ő mellesleg fideszes. Akinek pedig ilyen módon visszaéltek az adataival, az egyáltalán nem szavazhatott listán.

Ez nem a választási szervek direkt mulasztása, hanem inkább a jogalkotóé, amely annak ellenére sem változtatott a csalásra lehetőséget teremtő rendszeren, hogy a TASZ már 2014 óta kritizálja azt.

4. Nem húzták le a visszalépő jelölteket

Nem csak a TASZ-hoz, de a 444-hez is sorra érkeznek a panaszok, hogy egyes szavazókörökben nem húzták le a szavazólapról azokat az ellenzéki jelölteket, akik visszaléptek. Ilyen esetet jelentett egy római olvasónk, aki a Pest megyei 5-ös vk jelöltjeire szavazott. Ezt meg is írtuk, azóta pedig még egy római szavazó jelentkezett, akinek a szavazólapján a Pest megyei 2-es vk visszalépőit nem húzták le.

De a híres budapesti 1-es körzetből is kaptunk fotót hibás szavazólapról, ahogy a budapesti 13-asban is kiadtak olyan szavazólapot, amiről senki nincs lehúzva, pedig többen visszaléptek Vajda Zoltán javára. De Csepelről is kaptunk képet, amelyen nem volt kihúzva a visszalépett Bangóné neve.

Ez nyilvánvalóan megtévesztő, aki pedig visszalépett jelöltre szavaz, annak érvénytelen lesz a voksa. Mráz Attila szerint

az adott szavazókörben, kifogás esetén ez akár a szavazás megismétléséhez vezethet.

A TASZ munkatársa szerint hasonló ügyekben nagyon széttartó az ítélkezési gyakorlat, vannak olyan felsőbb bírósági döntések, amelyek szerint lényegtelen, hány hiba volt, mert annyira súlyos a jogsérelem, más esetekben a döntések a számosságot veszik figyelembe.

És még mennyi minden

A TASZ forródrótjára több bejelentkezés is érkezett nyílt nyílt szavaztatásról, vagyis arról, hogy az asztalon töltik ki a lapot a szavazók. És bár mindenki dönthet úgy, hogy nyilvánosan húzza be az X-et, de vannak olyan helyzetek, amikor a helyi közhatalomnak kiszolgáltatottak esetében joggal vélelmezhető, hogy parancsra szavaznak ellenőrizhető módon.

A TASZ-nál jelentkezett egy olyan férfi is, aki mozgóurnát rendelt a Bocskai úti szavazókörben, de azt a tájékoztatást kapta, hogy az vagy odaér, vagy nem.

Arra is panaszkodtak többen a 444-nek és a TASZ-nak is, hogy szavazásra buzdító telefonhívásokat vagy sms-eket kaptak vasárnap, pedig soha nem adták meg az adataikat kampánycélra. Ez is jogsértő lehet, de a fenti módszerekkel ellentétben legalább a szavazásban nem akadályoz.