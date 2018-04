Ez lesz minden idők választása

Az amerikai kontinensen délelőtt már elkezdődött a 2018-as magyar országgyűlési választás, az időeltolódás miatt ugyanis ott már szavazhatnak a választók. Véget értek a visszalépések, letisztázódott, hol milyen jelöltek indulnak. Mi pedig összeszedtünk pár adatot, amelyet már most lehet tudni választásról.



Az majd csak holnap este derül ki, hány választópolgár megy el szavazni, sok szempontból azonban már most biztos, hogy ez minden idők magyarországi választása.

Minden idők választása azért, mert:

Soha annyi párt nem állított országos listát, mint most, összesen 23 lista lesz a szavazólapon.

Soha annyi párt nem indult még a választáson, mint most, összesen 100 jelölőszervezetet regisztráltak (igaz, sokuk nem tudott jelöltet indítani végül).

Soha ennyien nem szavaztak még külföldön, idén 58 310-en szerepelnek a külképviseleti névjegyzékben, négy éve ők 28 161-en voltak, az azelőtti választásokon pedig csupán párezren.

Soha ennyien nem jelezték még, hogy levélben szavaznának, összesen valamivel több mint 378 ezer külhoni magyart vettek fel a központi névjegyzékbe. Négy évvel ezelőtt 193 ezren voltak jogosultak levélben szavazni, azelőtt pedig ez a szavazási mód nem létezett.

Soha ennyien nem jelentkeztek át egy másik településre szavazni, idén 200 041-en szavaznak átjelentkezéssel, négy évvel ezelőtt csupán 128 ezren szavaztak a lakóhelyüktől távol, az azt megelőző években pedig még kevesebben.

Soha ennyien nem igényeltek még mozgóurnát, eddig 72 641-en kérték, hogy vigyék ki nekik az urnát, de ezt a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni, így az érintettek száma még nőni is fog.

Persze ezeken a számokon kívül is van még rengeteg érdekesség.

A 106 egyéni választókerületben összesen 1614 jelölt indult, négy éve ez a szám 1530 volt, és igazából már azóta is csökkent.

Szombatig 187 jelölt lépett vissza,

így jelenleg 1555 nyilvántartásba vett jelölt van, de ez még mindig változni fog, mert a szombat reggeli visszalépéseket most rögzítik a választási informatikai rendszerben.

A főváros 1-es választókerületében indul a legkevesebb jelölt, mindössze négy. A legtöbb pedig Nógrád megye 1-es választókerületében,

azaz Salgótarjánban, összesen 32.



A legfiatalabb választópolgár Gyöngyösön voksolhat, ő 2002. január 22-én született és házasságkötéssel lett nagykorú. A választáson egyébként 142 274 elsőválasztót várnak, ők azok, akik a 2016-os népszavazás óta váltak nagykorúvá.

Nemzetiségi listára 59 445 választópolgár szavazhat, a legtöbben németek (33 168), nekik még arra is van esélyük, hogy a jelöltjük ne csak szószóló legyen az országggyűlésben, hanem teljes értékű képviselő.

Továbbra is Londonban szavaznának a legtöbben külföldön, 9709-en. Münchenben 5108-an, Stuttgartban 3556-an, Hágában 2499-en.

A legtöbben - 350-en - Debrecenből kértek átjelentkezést más településre. A legnagyobb szavazókör a XI. kerület átjelentkezőket is fogadó szavazóköre, a legkisebb pedig a Zala megyei Iborfián található, ott mindössze 10 választópolgár van.

Több mint 8 millió választópolgár jogosult szavazni.

A szavazólapokat az ANY Biztonsági Nyomda Zrt. (korábban Állami Nyomda) nyomtatta ki azt követően, hogy jogerőssé váltak az országos listák nyilvántartásba vételéről szóló határozatok, valamint az egyéni választókerületekben induló jelöltek nyilvántartásba vételéről szóló határozatok. A nyomda szigorú biztonsági intézkedések mellett készítette el az országgyűlési választás papírjait, majd "dobozolta" azokat szavazóköri bontásban.

A nyomdában nyomtatták a kétféle (a magyarországi és levélben szavazáshoz szükséges) országos pártlistás szavazólapot, a 106 egyéni választókerület és a 13 nemzetiség országos listás szavazólapját, vagyis összesen 121 félét.

Körülbelül 16 millió szavazólap készült a nyomdában. A szavazólapokat 230 tonna papírra nyomtatták.

A szavazólapokat többféle biztonsági jellel is ellátták, így például eleve világos krémszínű papírra nyomtatták, amelyet a címert formázó vízjellel és az Országház képét mutató perforációval (ricceléssel) láttak el.

A 10 285 szavazatszámláló bizottság kap 165 ezer tollat is, a tagok csak a hivatalos íróeszközt használhatják; a fülkékben is elhelyeznek egyet-egyet a voksoláshoz, de a választók akár a sajátjukat is használhatják.

A szavazólapok és borítékok mellett kiszállítanak összesen 110 kilométer nemzeti színű szalagot az urnák lezárásához és 55 kilométer nemzeti színű zsinórt a tollak szavazófülkében történő rögzítéséhez. A szükséges számú urnát és mobil szavazófülkét már eljuttatták a választási irodákhoz.