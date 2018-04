Perceken belül megkaphatják a pártok a szavazóköri jegyzőkönyveket

Bár két napja ez terjed, nem jár le a választás eredménye elleni fellebbezés határideje szerda délután négykor, mondta érdeklődésemre Listár Dániel, a Nemzeti Választási Iroda szóvivője. Mint mondta, ma délután csak az egyéb események - amikről a választás napján rendkívüli eseményként szoktak beszámolni, például ha az egyik párt a szavazókör százötven méteres körzetén belül kampányol - elleni panasz benyújtásának határideje jár le, a választás eredménye elleni panaszoké nem.

Ami logikus is, hiszen egyelőre nincs is még végeredménye a választásnak. Azért nincs, mert a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazó választók szavazatait majd csak szombaton számolják össze, akkor állapítják csak meg a hivatalos végeredményt, amely ellen panasszal lehet élni. Vagyis az elmúlt két napban sokat emlegetett három napos határidő nemhogy nem járt le, még csak el se kezdődött a fellebbezési szakasz. Magyarán, a pártoknak szombattól számítva lesz három napjuk fellebbezni a vélt szabálytalanságok miatt, a határidő tehát csak április 17-én jár le.

Addigra a pártoknak már birtokukban lesznek azok a jegyzőkönyvek, amiket a már összesített szavazókörökben vettek fel. Listár tájékoztatása szerint "perceken belül" megküldik a pártoknak a közel tizenegyezer szavazókör beszkennelt jegyzőkönyveit.

A fellebbezés, a választás eredményének megtámadása azért merült fel, mert az elmúlt két napban több szabálytalannak tűnő jelenségre is felfigyeltek a szavazókörök eredményeit böngészők. Sok helyen egyszerűen eltűntek az ellenzéki pártok listás szavazatai az urnákból, több mint hétszáz szavazókörben találtunk gyanúsan sok érvénytelen szavazatot, és feltűnő az a jelenség is, hogy ahol sok ilyen érvénytelen szavazat volt, azok levonása jellemzően az ellenzéki pártok eredményét befolyásolta. De volt olyan is, amikor egy párt visszalépett jelöltje listán leszavazott a saját pártjára, ami viszont a jegyzőkönyvezett eredmény szerint egy szavazatot se kapott.