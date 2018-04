Nem fog újraindulni a fideszes képviselő, aki attól tart, hogy egyes párt- és kormánytagok folytatni fogják az ország megkárosítását

Hétfőn Sebes Gábor budafok-tétényi fideszes önkormányzati képviselő egy meglepően őszinte bejegyzést tett közzé Facebookon, amiben azt írta:

„Örültem a Fidesz nagyarányú győzelmének, de nagyon tartok tőle, hogy a pártban és a kormányban lesznek majd olyanok, akik ezt újabb felhatalmazásnak tekintik az ország megkárosításának a folytatására.”

Szerinte „a jobboldali, konzervatív közönségre is elviselhetetlen lelkiismereti terhet rak” a korrupció. „Nem lehet Nekünk Magyarország az első szlogennel kampányolni, kijelenteni, hogy »szenvedélyesen szeretjük Magyarországot, és készen állunk arra, hogy mindent megtegyünk érte«, arról beszélni, hogy meg akarjuk őrizni kereszténynek az országot, meg arról elmélkedni, hogy a kereszténység nem csak hit, hanem kultúrát is létrehozott, miközben szemérmetlenül meglopják az államkincstárat” – írta. Arról is írt, hogy „Rogán Antal, Semjén Zsolt és Kósa Lajos annyira ostobának és kapzsinak bizonyultak, hogy nincs helyük az ország vezetésében”.

Fotó: Sebes Gábor/Facebook

A valasz.hu most interjút készített a XII. kerületi polgármesterrel, aki azt mondta, azért nem a választás előtt fakadt ki, mert esze ágában sem volt beszállni a kampányba, pláne nem az ellenzék oldalán vagy a Fidesznek ártva, hiszen szerinte a nemzeti érdek az, hogy Orbán Viktor maradjon kormányon. Sebes szerint az ellenzék győzelme „nagy veszélyt jelentett volna az országra”, mert „megnyitotta volna az utat mindenféle külföldi befolyás előtt”. Szerinte bármilyen koalíció jött volna, az a társak összeférhetetlensége miatt gyenge és iránytalan lett volna.

Sebes Gábor a Facebook-posztjával azt akarta elérni, hogy a hatalmas győzelem után készítsenek teret, hogy mi volt jó eddig, és min kell változtatni. Szerinte „vége az »ostromlott vár« szindrómának, nincsenek tabuk, mindent meg lehet beszélni”, és a kormányon a sok hazug baloldali vád után csak jobboldalról lehet javítani.

A lapnak elmondta, hogy már rég bejelentette a helyi Fidesz vezetőinek és a képviselőtársainak, hogy ez az utolsó ciklusa, mert 30 év politika után elfáradt, a képességei sem a régiek már, átengedi a helyet a fiataloknak. (Válasz)