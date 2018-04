800 fontra büntették végül a nője kutyáját náci mancslendítésre betanító tréfamestert

Első fokon 800 fontos büntetéssel zárult az internet egyik legismertebb és legvitatottabb humorzsákjának, a skót Mark Mechannak a pere, ami jelentéktelen eljárásból a szólásszabadság egyik nagy, XXI. századi próbakövévé vált.



A pasi kétségkívül idióta, az sem kérdés, hogy a videó ízléstelen és rengeteg embert vérig sérthet, de az is nagyon valószínű, hogy a letartóztatása igazi hőssé fogja tenni az alt right mozgalom szemében

- írtam még 2016. májusában, amikor a brit rendőrség gyűlöletbűncselekmény gyanújával letartóztatta az akkor 28 éves Mechant. A férfi arról posztolt ki ugyanis viccesnek szánt videót, hogy a nője mopszliját, akit mindenki le szokott cukizni, megtanította a létező legkevésbé cuki dologra, vagyis a náciságra. A fickó a videón hitleres videókat mutogat a kutyának, illetve azt mondogatja neki, hogy

gas the jews

vagyis hogy gázosítsa el a zsidókat, meg azt, hogy Sieg heil, amire a Buddha névre hallgató mopsz lelkes náci mancslendítéssel felel.

A per tavaly szemptemberben indult egy Glasgow melletti bíróságon. A férfi egyrészt azzal védekezett, hogy neki ilyen erős humorérzéke van, a videóval pedig csak a barátnőjét akarta heccelni. Másrészt igyekezett a szólásszabadság próbaköveként beállítani az esetét. Most, az ítélet után is azt nyilatkozta, hogy az ítélet veszélyes precedenst teremt.

A bíróság azonban nem béna, ízléstelen, de törvény által védendő aktusnak, hanem sértő, antiszemtita és rasszista megnyilvánulásnak minősítette az esetet és 800 fontra büntette a férfit.

A bíró felidézte, hogy a pár perces videóban 23-szor hangzik el a "gas the Jews" mondat vagy annak valamilyen verziója, és a sieg heil is többször.

"Szándékosan választotta a videója témájául a holokausztot. Szántszándékkal használta a "gázosítsd el a zsidókat!" parancsot az Ön által viccnek nevezett film központi motívumaként. Ezt a motívumot náci jelenetekkel és a Sieg heil paranccsal illusztrálta, úgyhogy nem is lehet kérdés, hogy milyen történelmi eseményekre célzott"

- fogalmazott a bíró.

Az ügyvédje ezzel szemben toleráns és liberális embernek nevezte a védencét, akinek

"a jelek szerint az a problémája, hogy olyan ember, aki sokkoló humort élvezi, akár adni, akár kapni. Aki abban a tudatban élte az életét, hogy olyan joghatóság alatt él, amely megadja a polgárainak a jogot a szabad önkifejezéshez."

Az ügyvéd azon is aggódott, hogy az ítéletnek milyen következményei lehetnek olyan szókimondó humoristákra nézve, mint John Cleese, Frankie Boyle vagy Ricky Gervais.

