Na most kell igazán megállítani Brüsszelt: az EU 78 milliárd forintot ad a Szajol és Debrecen közötti vasútvonal fejlesztésére

250 millió euró (kb. 78 milliárd forint) összegű finanszírozást biztosít az Európai Unió a kohéziós forrásokból a Szajol és Debrecen közötti észak-alföldi vasútvonal fejlesztésére – jelentették be csütörtökön Brüsszelben. (Miközben a magyar kormány óriási felháborodást okozva megvétózta az EU-Afrika csúcs évek óta előkészített megállapodását.)

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az EU által társfinanszírozott projekt egészen pontosan a Püspökladány-Ebes szakasz felújítását érinti – írja az MTI. Corina Cretu regionális politikáért felelős uniós biztos azt mondta:

„Az EU finanszírozást nyújt ahhoz, hogy a páneurópai közlekedési hálózat részeként Magyarország korszerűbb vasúti hálózattal rendelkezzen. Az EU-nak köszönhetően a vonalat igénybe vevő térségbeli lakosok rövidebb menetidőkkel, nagyobb biztonságban és kényelemben utazhatnak.”

Azt is mondta, hogy a projekt a térségben előmozdítja a tiszta közlekedést, a lakosok így a jobb levegőminőség előnyeit is élvezhetik majd. A projekt várhatóan 2020-ban fejeződik be. A vonalszakasz a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) Rajna-Duna folyosójának részét képezi.