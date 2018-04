Bulgária lehet a következő ország, ahol bevezetik az eurót

Bulgária lesz az eurózóna huszadik országa, de nem szabad elsietni a folyamatot, ami ehhez vezet - ezt Pierre Moscovici, az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyekért felelős biztosa mondta pénteken.

Az ország kormánya elkötelezett az euró bevezetése mellett, és a miniszterelnök szerint egy éven belül tagjai lehetnek az ERM II. árfolyam-mechanizmus rendszernek, melyben két évet kell eltölteniük, mielőtt az euró bevezetése megtörténhet.

Moscovici egy informális találkozóra érkezett pénteken Szófiába, és arról beszélt, hogy az országnak hidegvérűnek kell maradnia, és tovább dolgoznia a csatlakozási feltételek teljesítésén. Ugyanakkor szerinte kétség nem fér hozzá, hogy Bulgária lesz az eurózóna következő tagja.



Bulgária az EU legszegényebb tagállama, ezért különösen fontos, hogy a csatlakozást úgy készítsék elő, hogy az egységes pénznem bevezetése előnyt jelentsen a gazdaság számára, és ne sokkot.

A leva árfolyamát már korábban hozzákötötte az euróhoz a bolgár kormány, és jelen állás szerint gazdaságuk megfelel a formális követelményeknek is: átgondolt fiskális politikát folytatnak és az inflációt is kordában tartják a biztos szerint. Ugyanakkor éri kritika az országot a korrupció mértéke miatt, ami külföldi befektetőket is elriaszthat a bolgár gazdaságtól. (Reuters)