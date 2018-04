A Hortobágyi Madárkórház dolgozói mentettek meg egy felforrósodott autóban haldokló kutyát

A hortobágyi Vásártér környékén szombat délután valaki úgy parkolt le az autójával, hogy abban benne hagyta a kutyáját, egy műanyag szállítódobozban. Az autó természetesen felforrósodott, a kutya pánikba esett, és hosszas erőfeszítések árán kitört a dobozból. Azonban az autóban sem lett sokkal jobb neki, viszont így legalább felhívta magára a járókelők figyelmét.

Értesítették is a Hortobágyi Madárkórház dolgozóit, akik azonnal küldtek is egy embert a kutyáért. Mire megérkezett, már tömeg verődött össze az autó körül, és akkor kezdtek intézkedni a rendőrök is. A kutya addigra már a hősokktól összehányta a kocsi belsejét, és magatehetetlenül feküdt az ülésen.

Mivel az autó tulajdonosa továbbra sem jelent meg, betörték az ablakot, és az állatot a Madárkórház műtőjébe szállították, ahol elkezdték a hűtését.

„Állapota aggasztóan válságos volt. A hősokktól elvesztette az eszméletét, nem reagált semmilyen ingerre. Pár pillanatra a légzése is megállt, pupillái kitágultak”



- írták a kórház dolgozói a Facebookon. Nem sokkal később azonban újra levegőt vett az állat, és szépen lassan stabilizálódni kezdett az állapota. Vasárnap reggelre már stabil volt a hőmérséklete is, igaz, továbbra is lázas volt. Azt még nem tudni, milyen károsodást szenvedtek a belső szervei, és hogy van-e maradandó agykárosodása, de elképzelhető, hogy felépülve sem lesz már soha a régi.

A rendőrök azóta megtalálták a tulajdonost, eljárás indult ellene. (via Index)