Ezért éri meg feltárni a sötét ügyeket

Egy éve ezen a napon jelent meg Ferencváros sötét ügyeiről szóló tényfeltáró sorozatunk első része, amit az elmúlt évben még több mint húsz anyag követett. Foglalkoztunk képviselők által lenyúlt önkormányzati lakásokkal, ukrán hátterű offshore cégeknek átjátszott értékes telkekkel, hamis parkolójegyekkel, gyanús kéményes szerződésekkel és így tovább.



Ez alatt az idő alatt rengetegen kérdezték meg tőlünk, hogy van-e ennek a munkának értelme, lesznek-e következmények, felelősségre vonnak-e végre valakit, változott-e a kerület?



Változott.

Azt nem állíthatom, hogy a lakások, a telkek a hiányzó százmilliók visszakerültek volna a kerületiek tulajdonába, arról sincs szó, hogy a közös vagyont esetleg szisztematikusan eltulajdonítók a vádlottak padján ülnének. De ettől még egyáltalán nem volt hiábavaló fejest ugrani egy kerület piszkos ügyeibe.

Öt kézzel fogható eredmény

1. Apróságnak tűnő fejlemény, hogy cikkünk nyomán felszámolták a város talán legkomikusabb parkolási trükkjét. A Csarnok téren egy totálisan kamu, a KRESZ-ben ismeretlen buszmegálló jelen parkolt a ferencvárosi ügyek egyik kulcsfigurája, a kerületi kéményes, Rudits Tibor. Azóta, hogy a hamis útburkolati jelet egy jó hetes munkával felkaparták, a vállalkozó és társai új parkolási trükköket kénytelenek bevetni. A letisztított terület a Vásárcsarnok tűzvédelme szempontjából fontos, mivel ez egy tűzoltósági felvonulási terület.

2. Miután pár ellenzéki képviselő és a sajtó feltárta, hogy egy rakás kerületi képviselő és hivatalnok költözött be a közpénzből frissen felújított önkormányzati lakásokba, az ügyészség nyomozást indított az ügyben, és a képviselőtestület megváltoztatta a piaci alapú lakásbérlés szabályait. Már nem olyan könnyű lenyúlni a kerület legjobb lakásait, mint korábban.



3. Varga József, a kerületet árnyékból irányító fideszes országgyűlési képviselő kiszorult a Parlamentből. A polgármester főtanácsadóját az idei választáson nem indította a pártja és a listán is esélytelen helyet kapott. 2014-ben még a 65. helyről jutott be, most a 147. fixen kieső helyre szorult. Információink szerint igyekszik megszerezni korábbi pozícióját, a ferencvárosi alpolgármesteri posztot, ahonnan a kerületi vagyonkezelőt felügyelhetné.

Fotó: Balazs Beli

4. Kiderült számos parkolással kapcsolatos gyanús ügy, mint például a hamis parkolójegyeket kiadó automatáké, amit Baranyi Krisztina képviselő hozott nyilvánosságra. A botrányokat követően a képviselőtestület felbontotta a szerződést a parkolási céggel.



5. Miután kiderült, hogy a vagyonkezelőben VIP parkolási listát vezetnek barátok, üzletfelek számára, a rendőrség nyomozást indított, és jelenleg az önkormányzati cég több dolgozóját is gyanúsítottként kezelik.

Civil kurázsi

De nem is a fent felsorolt konkrétumok a legfontosabb eredményei az elmúlt egy évnek. A nagy változás az, hogy a kerület polgárainak, családjainak, a helyi vállalkozóknak jól látható részét elkezdte foglalkoztatni a közvetlen lakókörnyezetének sorsa.

Egyre több ferencvárosi lakosban ébred fel a civil kurázsi, és kezdik átérezni, hogy ez az ő kerületük, ők élnek itt, ezek az ő utcáik, az ő házaik, az ő tereik. Sokan úgy döntöttek, nem hagyják tovább szó nélkül, hogy szervezetten megkárosítsák őket.

Ezt nem csak abból érzékeljük, hogy feldolgozhatatlan mennyiségű kerületi ügyben fordulnak hozzánk a lakók, hanem abból is, ahogy korábban csöndes lakosok, vállalkozók szemtől szemben számonkérik képviselőiket és a közfeladatot ellátó személyeket.

Volt, aki cetlit hagyott a csaló vállalkozó autóján, és jelezte, hogy nem tűrik tovább a visszaéléseit. Van, aki minden nap fényképezőgéppel dokumentálja az arcátlan visszaéléseket, és a bizonyítékokat elküldi a sajtónak. Volt, aki levélben szólította fel lemondásra a polgármestert, volt, aki a saját éttermében szembesítette a hivatalnokot tisztességtelenségével, és azzal sem törődött, hogy az válaszul megfenyegette, hogy elveheti a teraszengedélyét. Miattuk most Ferencváros egy kicsit szabadabb és jobb hely lett.