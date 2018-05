Lukácsi Katalin: Ez a rendszer az Úr Jézust is nemzetbiztonsági kockázatnak nevezné

A Civil Ellenzéki Kerekasztal este hatra kormányellenes tüntetést szervezett a Kossuth térre, amire több ezren elmentek. A beszédeket élőben közvetítettük itt.

Gulyás Balázs, az egyik szervező a beszédében kiállt az örmény tüntetők mellett, akik megbuktatták az ottani kormányt, és az ellenzéket juttatták hatalomra.

Elmondta, hogy azt kérik, egy jelölt induljon a Fidesz egy jelöltjével szemben. Azt kérte, hogy tegye fel a kezét az, aki ezzel egyetért:

Fotó: Botos Tamás/444

Mint említette, a legsürgetőbb, hogy Józsefvárosban megegyezzen egymással az ellenzék.



Azt mondta, Orbán se nem keresztény, se nem demokrata, majd felkonferálta Lukácsi Katalin volt KDNP-s politikust.

Ő megemlítette, hogy a Fidesz rendőrsorfal mögött, a nép elől elbújva ment be megalakítani az újabb kétharmados Parlamentet. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestert idézve azt mondta, „miénk a legnagyobb hatalom, a szeretet hatalma, és nem a hatalom szeretete”.

Lukácsi szerint ez a rendszer az Úr Jézust is nemzetbiztonsági kockázatnak nevezné. Szerinte ahogy a Bibliában az emberek Barabást választották Jézus helyett, úgy az egyházban sokan most Orbánt választanák Jézus helyett.

Lukácsi Katalin Fotó: Botos Tamás/444

A szabad sajtó mellett szólva említette az aHang felületén futó Szabadítsuk fel a közmédiát, szüntessék meg az MTVA-t! petíciót, amit már több ezren írtak alá.

Szerinte is jelenleg az a legfontosabb Budapesten, hogy a józsefvárosi időközi választáson egységet kell mutatni a Fidesszel szemben. Mint mondta, mielőtt egy új választáson ellenzéki pártokra szavaznánk, előtte szavazzunk egymásra.

Gulyás Balázs vette át a szót, és miután elmondta, hogy Mészáros Lőrinc – a leggazdagabb magyar – Orbán Viktor pénztárcája, kérte a tüntetőket, hogy mutassák fel a világító telefonjaikat. (Ekkor megszólalt a We're Not Gonna Take it.)

Fotó: Botos Tamás/444

Ezután Orbán hírhedt, az eddigi tüntetéseken is bejátszott, 2006-os parlamenti beszédét játszották be. Gulyás Balázs azt mondta, Orbán rendszere nem akar kritikus állampolgárokat, hiszen azok megértik, miről szól a bejátszott videó.



Gyetvai Viktor, a Független Diákparlament aktivistája azt mondta, volt egy álma egy olyan Magyarországról, ahol nem narancstérképre ébredünk négy évente, ahol nem lesznek dollármilliárdosok a miniszterelnök barátai, ahol nem szalámizzák le az ellenzéket, ahol nem fordulnak egymás ellen a demokráciáért küzdő szereplők, és nem mennek külföldre tömegesen a fiatalok, mert szeretnek a hazájukban élni, és ahol nem folyik gyűlöletpropaganda mindenhonnan. Ez az álom április 8-án elbukott, a pártok nem tudtak megegyezni egymással – mondta.

Szerinte az, amit Orbán Viktor és kormánya művel Magyarországon, nem egy valódi demokrácia, hanem egy személy hatalmi önkénye, társadalmi csoportok szándékos leszakítása, az emberek becsapása, feudalizmus, hogy a saját zsebüket tömhessék. Azt mondta, ennek véget kell vetni úgy, hogy az ellenzék egy tömbbe szerveződik. Szerinte ez kemény munka, amit most el kell kezdeni – vagy most el kell menni. Ha maradunk, cselekedni kell, különben távoznunk kell – mondta.



Gyetvai Viktor Fotó: Botos Tamás/444

Szerinte a mozgalmat hiteles embereknek kell vezetniük, és ha ezt nem kezdjük el most, négy év múlva sem lesz semmi, ráadásul négy évünk sincsen. Azt mondta, „nekünk, fiataloknak dolgunk van”. Mint mondta, holnap lesz a történelem érettségi, de nem elég történelmet írni, hanem el kell kezdeni mai, valós idejű történelmet írni. „Csináljunk egy 21. századi oktatást, ahonnan gondolkodó fiatalok jönnek ki”, „mutassuk meg, hogy ez az ország nem egy birkaország” – mondta. Ha elbukunk, legalább megpróbáltuk, de azok, akik nem próbálták meg, nem fognak tudni tükörbe nézni – mondta.



Ezután az MTI volt munkatársa, a romnet.hu főszerkesztője szólalt fel. Hidvéghi B. Attila azzal kezdte, hogy „az igazság a birodalom alapja”. Ő újságíróként az igazságért harcol, a kilátástalanok, a reményvesztettek, a meg nem hallgatott emberek szónoka – mondta. „Miért gondolják az állam vezetői azt, hogy 600 év alatt nem tudtunk integrálódni? Miért merül fel kérdésként, hogy erőforrásként vagy pedig tehertételként tekintsenek ránk?” – kérdezte, utalva a kormány vezetőinek a cigányokról tett nyilatkozataira.

Hidvéghi B. Attila Fotó: Botos Tamás/444

Azoknak, akik azt mondják, hogy a cigányokon múlt a fideszes győzelem, azt üzente: hiteles önszerveződés és érdekképviseletre van szükség, a baloldal magukra hagyta a romákat, nem tekintette partnernek őket, hát ne csodálkozzunk. Szerinte megdőlt az a téveszme, hogy a cigányok nem vesznek részt a választásokon. Nem elég 4 évente néhány percre találkozni egy közösséggel – mondta. Szerinte le kell győznünk a társadalmi közönyt, mert csak „így lehet megmutatni, hogy mi vagyunk a többség”.

Állítsuk meg a közmédia jogszerűtlen, elfogult és egyoldalú működését! – mondta, arra biztatva az embereket, hogy tömegesen tiltakozzanak a közmédiáról szóló petícióval és levelekkel.

Ezután Galkó Balázs szavalta el József Attila A számokról című, 1924-es versét, majd következett Ács polgármestere, a momentumos Lakatos Béla, aki a választás utáni napon azt mondta, lemond. Most azt mondta, vidéken ellenzéki polgármesternek lenni ma nagyon nehéz dolog. A saját településén olyan emberekkel szemben veszített, akik be se tették a lábukat a településre, emiatt mondta azt, hogy befejezi, mert 16 év munkája volt a településben, de ez kevés volt 10 ezer forinttal és migránsokkal való fenyegetés ellen. „De mégse lehet elég”, „csinálni kell tovább, jobban kell csinálni”! – mondta. Igenis az a fontos, aki ott él a településen, és nem pedig az a migráns, akit nem látunk soha.

Azt mondta, ez az ország egy hazug ország. Hol van az az Orbán, akivel annak idején sörözött, most meg azt mondja, hogy a cigányok migránsok. „Csinálni fogok egy pólót, az lesz ráírva, hogy 600 éve migráns!” – mondta Lakatos Béla, aki azt ígérte, el fog menni a cigányokhoz, és meg fogja nekik mondani, hogy nem Orbán a fontos, hanem az, aki tesz értük helyben.

Negyed nyolc előtt egy perccel elkezdett szakadni a jégeső, az élő közvetítésünk véget is ért.